В Госдуме предложили узаконить ежегодную индексацию зарплат россиян

Депутаты разработали механизм ежегодной индексации зарплат

Tекст: Денис Тельманов

О предложении сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС. По его словам, индексация должна охватывать всех работников вне зависимости от сектора деятельности, чтобы рост зарплат не отставал от инфляции.

Нилов отметил, что поправку планируется внести в Трудовой кодекс РФ, где сейчас не прописаны четкие параметры индексации заработных плат. Депутат уточнил, что рассматривается вариант индексации не ранее первого февраля, чтобы учитывать реальную инфляцию за прошедший год.

«Вчерашние 50 тыс. рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад. А если ему проиндексировать зарплату на уровень фактической инфляции, то, соответственно, мы сможем поддержать его покупательную способность. К чему мы должны стремиться», – подчеркнул Нилов.

Сейчас индексация установлена только для бюджетников и госслужащих, а для других категорий работников решение принимается работодателями индивидуально, добавил парламентарий.

