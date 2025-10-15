Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.6 комментариев
Кремль обвинил ЕС и Киев в затягивании переговоров по Украине
Песков обвинил ЕС и Киев в затягивании переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу по Украине, но видит препятствия со стороны ЕС и Киева.
Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по ситуации на Украине, однако нынешняя пауза в диалоге обусловлена действиями Европейского союза и властей Киева, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «президент [России Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло». Представитель Кремля подчеркнул, что проблемы на этом пути возникли не по вине России.
Песков отметил, что «проблемы из-за того, что киевский режим ежедневно провоцируется европейцами на продолжение войны». В сложившейся ситуации, по его словам, власти России не видят альтернатив паузе в переговорах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что американским властям известно о паузе в переговорах между Россией и Украиной и продвижения нет.
Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев активнее работать ради мирного процесса.
Ситуация на переговорах по Украине усложняется из-за отсутствия реакции Киева на предложения Москвы и ослабления позиций украинской стороны.