CBS сообщил о срыве поставки Канадой бронетранспортеров Украине
Передача Украине партии из 25 легкобронированных боевых машин затянулась из-за корпоративных и бюрократических проблем, возникших на этапе ремонта техники, сообщил канадский канал СВС.
Канада до сих пор не выполнила поставку 25 бронетранспортеров, обещанную Украине еще в 2023 году. Речь идет о легкобронированных машинах, выведенных из состава вооруженных сил Канады и переданных на ремонт частной фирме из провинции Онтарио, сообщает ТАСС.
Контракт на ремонт бронетранспортеров оценивался в сумму от 150 до 250 млн канадских долларов. Однако, по данным канадского телеканала СВС, выполнение работ оказалось заморожено из-за бюрократической волокиты и неопределенности в корпоративных вопросах.
В Министерстве обороны Канады отказались комментировать причины задержки передачи техники Киеву. Телеканал СВС процитировал источник в оборонном сообществе: «ходят слухи, что этот проект был отменен, и Украина не получит обещанные ей отремонтированные боевые машины».
С начала спецоперации Оттава предоставила Украине военную помощь на сумму более 4,5 млрд канадских долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада решила передать Украине пистолеты времен Второй мировой войны. Канада обещала поставить Украине 200 бронетранспортеров. Канаде потребуется год, чтобы поставить Киеву обещанные БТР.