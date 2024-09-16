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    Трампа пытались убить ради Украины
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    9 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    10 комментариев
    16 сентября 2024, 15:56 • Новости дня

    Канада решила передать Украине пистолеты времен Второй мировой войны

    Канада решила передать Украине пистолеты времен Второй мировой войны
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канада решила передать Украине более 10,5 тыс. пистолетов Browning Hi-Power калибра 9 мм, которые ранее планировалось утилизировать. Поставки оружия начнутся уже в декабре текущего года, сообщили СМИ.

    Как пишет Ottawa Citizen со ссылкой на министерство обороны Канады, это решение было принято в рамках оказания дальнейшей военной помощи Украине. Пистолеты времен Второй мировой войны, которые находятся на хранении, будут отправлены в Киев для нужд украинской армии, передает RT.

    Ранее глава ведомства Билл Блэр сообщил, что Канада отправит Украине шасси 29 списанных в утиль БТР М113, а также запчасти для бронеавтомобилей, которые канадские ВС больше не используют.

    В августе бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что военная техника, которую США поставляют Украине, является «стопроцентным мусором».

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    16 сентября 2024, 03:43 • Новости дня
    Названы причины объявления Слепакова иноагентом
    Названы причины объявления Слепакова иноагентом
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Музыкант и комик Семен Слепаков внесен в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, неуместные шутки и иностранное финансирование, свидетельствуют судебные документы.

    В частности, в одной из песен «Слепаков* высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях». Кроме того, сообщается, что на одном из иностранных интернет-порталов Слепаков* заявлял, что считает Израиль своей родиной. Выступая там, он неуместно шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением, передает РИА «Новости».

    В документах говорится, что материалы, которые распространял Слепаков* указывают на занятие артистом политической деятельностью. Информация, которую Минюст получил от Росфинмониторинга, свидетельствует, что «Слепаков* является получателем опосредованного иностранного финансирования». Так, сообщается об «одной операции в январе 2021 года» и «28 операциях с октября 2021 по декабрь 2022 года». Сумма переводов не раскрывается.

    Напомним, Минюст внес Слепакова* в список иностранных агентов весной 2023 года. В сентябре Слепаков* обжаловал в Верховном суде России отказ снять с него статус иноагента.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    16 сентября 2024, 08:29 • Новости дня
    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни

    CNN: Зеленский хочет лишить жителей России комфортной жизни

    Зеленский захотел лишить россиян комфортной жизни
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что хочет сделать так, чтобы россияне лишились комфортной жизни, об этом он заявил в беседе с CNN.

    Глава киевского режима считает, что если жители России останутся без комфорта, в частности без электроэнергии и ощущения безопасности, то станут оказывать давление на президента Владимира Путина, передает RT.

    По словам Зеленского, это необходимо, чтобы Москва «села за стол переговоров» на украинских условиях.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отверг возможность ведения переговоров с властями Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», – заявил Путин.

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    15 сентября 2024, 17:45 • Новости дня
    Поддержка певицы Тейлор Свифт оттолкнула избирателей Харрис

    Tекст: Ольга Иванова

    Поддержка певицы Тейлор Свифт вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке больше оттолкнула избирателей от кандидата, чем привлекла, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos.

    Так, согласно опросу, после заявления Свифт 13% опрошенных считают, что «с меньшей вероятностью» поддержат Харрис, 6% респондентов считают, что с большей вероятностью проголосуют за Харрис, передает ТАСС.

    При этом 81% участников опроса заявили, что заявление Свифт никак не повлияет на их выбор.

    Во вторник после дебатов Харрис с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис.

    Напомним, теледебаты Харрис и Дональда Трампа состоялись в Филадельфии. Газета ВЗГЛЯД писала, как дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Харрис.

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    16 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину

    New York Post заявила о желании подозреваемого в покушении на Трампа участвовать в боях против России на стороне ВСУ

    Установлена личность подозреваемого в покушении на Трампа, он посещал Украину
    @ Sky News Australia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, сообщила New York Post.

    По данным New York Post, Рут выступал за отправку американских ветеранов конфликта в Афганистане на Украину. MSN News сообщает, что Рут, по неподтвержденным данным, участвовал в сборе средств для Украины, передает ТАСС.

    Судя по сообщениям в соцсетях, Рут мог предлагать помощь в отправке на Украину желающим присоединиться к ВСУ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовала скриншоты со страницы Рута. На одном из них он позирует на майдане Незалежности (площадь Независимости), передает РИА «Новости».

    «Трамп неоднократно говорил, что прекратит войну на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Рут. Люди публикуют эти изображения. Это и есть потенциальный убийца? Если так, то он одержим войной на Украине, которую финансируют США», – заявила Тейлор-Грин.

    В свою очередь, сын политика Дональд Трамп–младший заявил: «Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды». Он обратил внимание на публикации в соцсети Рута, в котором предполагаемый злоумышленник признается, что собирается «сражаться и умереть за Украину».

    New York Times и Semafor писали в материалах о человеке по имени Райан Рут в марте 2023 года – тогда сообщалось, что он хочет «найти рекрутов среди афганских солдат, бежавших от талибов, и перевезти их, в некоторых случаях нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину».

    Semafor называл Рута главой «Международного волонтерского центра на Украине, который содействует иностранцам, желающим помочь в военных действиях». Рут в интервью говорил, что беседовал с представителями минобороны Украины.

    Официально имя подозреваемого и его мотивы пока не называли, передает RT.

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

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    16 сентября 2024, 10:12 • Новости дня
    Оружие подозреваемого в покушении на Трампа вызвало споры у экспертов

    The Washington Post: Для нового покушения на Трампа использовали не АК-47, а СКС

    Оружие подозреваемого в покушении на Трампа вызвало споры у экспертов
    @ PBSO/Reuters

    На территории гольф-клуба в Западном Палм-Бич, где находился Дональд Трамп, был замечен вооруженный человек, чье оружие первоначально было идентифицировано как винтовка AK-47, однако эксперты считают, что это скорее винтовка типа СКС.

    Во время игры Дональда Трампа на гольф-клубе в Западном Палм-Бич, штат Флорида, вооруженный человек приблизился к территории, но был замечен агентами Секретной службы, сообщает The Washington Post. При обыске было найдено оружие, идентифицированное как «винтовка типа АК-47». Однако эксперты утверждают, что это скорее винтовка типа СКС.

    Шериф Пальм-Бич Рик Брэдшоу сообщил, что инцидент произошел на территории гольф-клуба Trump International. Секретная служба заметила вооруженного человека, когда Трамп был на поле, и после выстрела по нему подозреваемый скрылся. На месте происшествия также были найдены два рюкзака с керамическими плитками и камерой.

    На пресс-конференции Брэдшоу подтвердил, что винтовка выглядела как АК. Однако изображения, представленные журналистам, указывают на то, что это больше похоже на винтовку СКС в полимерном корпусе, оснащенную магазином для патронов 7,62 мм, характерным для АК. Директор Armament Research Services Н.Р. Джензен-Джонс отметил, что оружие было ошибочно идентифицировано из-за специфической формы магазина и визуально схожей газовой системы.

    Винтовка СКС (самозарядный карабин Симонова) – это полуавтоматическое оружие, известное своей дешевизной и доступностью боеприпасов в США. Хотя они менее эффективны на больших расстояниях даже при наличии снайперского прицела, это не было критично в ситуации, где Трамп находился на расстоянии от 300 до 450 метров до предполагаемого стрелка. Остается неясным, были ли произведены выстрелы подозреваемым или только агентами Секретной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в кустах, где прятался подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом. Далее сообщалось, что личность подозреваемого установлена, это Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ. Кроме того, ФБР установило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Дональда Трампа.

    Коментарии (10)
    16 сентября 2024, 10:12 • Новости дня
    Взрыв произошел в центре Кельна
    Взрыв произошел в центре Кельна
    @ Thomas Banneyer/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в центральном районе Кельна (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), правоохранительные органы перекрыли район происшествия, сообщила местная газета Kolner Stadt-Anzeiger.

    Согласно сообщению полиции, взрыв произошел между площадью Рудольфплатц и Эренштрассе на улице Гогенцоллернринг, передает ТАСС.

    Ранее на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург произошел сильный пожар.

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    16 сентября 2024, 06:17 • Новости дня
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    Трамп заявил о ненависти к Тейлор Свифт
    @ Shawn Punch/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в соцсетях, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.

    «Я ненавижу Тейлор Свифт!» – приводит РИА «Новости» текст заявления Трампа в соцсети Truth Social.

    Отметим, что Трамп опубликовал сообщение до предполагаемого покушения на него во Флориде.

    Во вторник после дебатов вице-президента США Камалы Харрис с Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис. Однако, как свидетельствуют данные опроса, ее слова больше оттолкнули избирателей от Харрис, чем привлекли.

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    16 сентября 2024, 09:59 • Новости дня
    После массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потасовка на бытовой почве произошла на Дмитровском шоссе на севере Москвы, задержаны более 20 человек, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

    Как сообщили в главке, между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, в результате которой один человек получил телесные повреждения и был направлен в больницу, передает ТАСС.

    Там добавили, что в полицию доставили более 20 участников конфликта, возбуждено дело по статье о хулиганстве.

    В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел на складе, в ходе драки была стрельба, на месте происшествия изъяты гильзы от травматического оружия.

    Ранее в ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы между посетителями произошла драка со стрельбой.

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    16 сентября 2024, 02:10 • Новости дня
    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом

    Неподалеку от места предполагаемого покушения на Трампа во Флориде нашли AK-47 с оптическим прицелом

    В кустах рядом с местом покушения на Трампа нашли AK-47 с оптическим прицелом
    @ CTV News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В кустах, где прятался подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, нашли автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру, сообщил шериф полиции округа Палм-Бич (штат Флорида) Рик Брэдшоу.

    Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину». Подозреваемый был задержан, а в кустах, где он укрывался, нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro, передает РИА «Новости».

    Трамп находился в 270–450 м от этого места. «Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – заявил шериф.

    По его словам, «поле для гольфа окружено кустами, когда кто-то в них заходит, его практически не видно», передает ТАСС.

    Брэдшоу пояснил, что меры безопасности вокруг гольф-клуба соответствуют статусу Трампа как кандидата в президенты США и бывшего главы государства. «Он сейчас не действующий президент. Если бы он им был, мы бы оцепили все поле для гольфа. Но поскольку он им не является, безопасность ограничена теми зонами, которые Секретная служба считает возможными», – сказал Брэдшоу.

    Брэдшоу предположил, что в следующий раз, когда Трамп «придет на поле для гольфа, по периметру расставят немного больше людей». Брэдшоу считает, что Секретная служба «сделала именно то, что должна была», и «обеспечила именно ту защиту, какую было необходимо». Агент Секретной службы, по мнению шерифа, «замечательно сделал свою работу».

    Напомним, ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа. Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

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    16 сентября 2024, 11:30 • Новости дня
    WP: ВСУ созрели для переворота на Украине в случае мирной сделки с Россией
    WP: ВСУ созрели для переворота на Украине в случае мирной сделки с Россией
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Константин Сергеев

    Вооруженные силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией. В войсках не поддерживают эту идею, пишет The Washington Post.

    «Произойдет переворот: эту идею будут продвигать те, кто находится в не затронутых боевыми действиями городах», – приводит The Washington Post слова украинского солдата.

    Как указывает американское издание, в рядах ВСУ непопулярна какая-либо мирная инициатива по окончанию конфликта.

    Ранее в понедельник сообщалось, что пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

    Коментарии (10)
    16 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    Трамп прокомментировал стрельбу рядом с ним во Флориде

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним произошла стрельба.

    «Поблизости от меня прозвучали выстрелы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил Трамп, «до того, как слухи выйдут из-под контроля», он хочет заверить, что с ним все в порядке, он «в целости и невредимости». Трамп заявил: «Ничто меня не остановит». Он обещал, что «никогда не сдастся».

    Он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Напомним, CNN со ссылкой на власти США заявил, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде произошел в результате несостоявшейся попытки покушения на Трампа. Как пишет New York Post, стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Командовавший обороной Малой Локни подполковник рассказал о выходе из окружения

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы, которые обороняли поселок Малая Локня в Курской области от вооруженных сил Украины, не потеряли ни одного человека, когда прорывались из окружения, сообщил командир батальона подполковник Александр Данилов.

    «Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение», – приводит слова Данилова РИА «Новости».

    Данилов сообщил, что бойцы проделали проходы в ограждении колонии, где держали оборону. Сначала выдвинулись к дружественному опорному пункту, который располагался в километре от колонии.

    «В колонну по одному, так и шли 31 человек», – сказал Данилов. Он предположил, что «первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять» ,но другие продолжали вести огонь. «На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», – сказал Данилов.

    К 4.00 российские военные добрались до опорного пункта и присоединились к его защитникам. Украинские войска продолжили атаки: «Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек». Группа ВСУ была ликвидирована. Новый штурм ВСУ предприняли около 17.30 – пятеро украинских военных были убиты, шестой «получил ранение, сдался в плен». ВСУ устроили сильный минометный обстрел опорного пункта.

    Группа Данилова двинулась дальше. Через сутки по лесам и болотам добрались до расположения российских войск. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.

    Напомним, Данилов две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Колонию выбрали как самое укрепленное место. На тот момент все сотрудники и заключенные колонии уже были эвакуированы.

    В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведгрупп ВСУ, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, был пленен один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.

    Президент России Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны. Путин объявил о решении подписать указ о присвоении Данилову звания Героя России. Кроме того, президент предложил Данилову пройти обучение в академии Генштаба.

    Коментарии (4)
    15 сентября 2024, 18:32 • Новости дня
    Стало известно об освобождении поселка Борки в Курской области
    Стало известно об освобождении поселка Борки в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия России освободила село Борки в Курской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Отмечается, что ВСУ утром в воскресенье отступили из населенного пункта ближе к государственной границе, передает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что населенный пункт был освобожден силами бойцов 810-й бригады морской пехоты, а также отряда специального назначения «Арбат» и осетинского батальона «Сармат».

    Ранее сообщалось, что группировка «Север» продолжила уничтожение формирований ВСУ в Курской области, она освободила Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.

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    О чем МВФ начинает торговаться с Россией

    16 сентября впервые с 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет официальные контакты с Россией. Это уже вызвало возмущение целого ряда стран Запада. И действительно, зачем один из главных финансовых инструментов западного финансового господства планирует отослать в Москву своих представителей? О чем будут эти переговоры и что нужно МВФ от России? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Трампа пытались убить ради Украины

    На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено новое покушение. Его обстоятельства до сих пор в чем-то загадочны, но, к счастью, подозреваемого удалось взять живым. Этот человек интересен прежде всего яростной поддержкой киевского режима. И похоже, что это прямо связано с обстоятельствами покушения. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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