Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Канада решила передать Украине пистолеты времен Второй мировой войны
Канада решила передать Украине более 10,5 тыс. пистолетов Browning Hi-Power калибра 9 мм, которые ранее планировалось утилизировать. Поставки оружия начнутся уже в декабре текущего года, сообщили СМИ.
Как пишет Ottawa Citizen со ссылкой на министерство обороны Канады, это решение было принято в рамках оказания дальнейшей военной помощи Украине. Пистолеты времен Второй мировой войны, которые находятся на хранении, будут отправлены в Киев для нужд украинской армии, передает RT.
Ранее глава ведомства Билл Блэр сообщил, что Канада отправит Украине шасси 29 списанных в утиль БТР М113, а также запчасти для бронеавтомобилей, которые канадские ВС больше не используют.
В августе бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что военная техника, которую США поставляют Украине, является «стопроцентным мусором».