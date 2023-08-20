Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
В США поставляемую ВСУ технику назвали «стопроцентным мусором»
Экс-разведчик США Риттер назвал поставляемую Украине технику «стопроцентным мусором»
Военная техника, которую США поставляют Украине, является «стопроцентным мусором», заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что эта техника – «мусор, стопроцентный мусор». И в руководстве США об этом знают и это признавали, подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что Украине поставляют старые танки, а средств для их модернизации не предоставляют. Такой подход, уверен Риттер, только вредит украинским военным.
«Я говорил, что если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьем украинских солдат», – подчеркнул бывший американский разведчик. По его словам, было бы лучше, если бы ВСУ получали старую модернизированную советскую технику, которой украинские военные умеют пользоваться и которая «соответствует их доктрине и тактике».
Однако США продолжают поставлять ВСУ новую для них технику, а украинские военные не знают, как ее использовать и применяют ее неправильно, заключил Риттер.
Кроме того, Риттер заявлял, что данные о потерях украинских вооруженных сил свидетельствуют о том, что у киевского режима только два пути – все закончится или капитуляцией, или смертью.