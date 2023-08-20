Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
В США назвали два пути для Украины
Экс-разведчик США Риттер: Два пути Украины – смерть или капитуляция
Данные о потерях украинских вооруженных сил свидетельствуют о том, что у киевского режима только два пути – все закончится или капитуляцией, или смертью, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отреагировал на заявление властей Украины о том, что сведения о потерях ВСУ во время военного положения составляют гостайну.
По словам эксперта, судя по имеющимся данным, варианты для Украины «ограничиваются капитуляцией или смертью», передает РИА «Новости».
Риттер также заявлял, что российская армия может наносить удары вглубь территории Украины, ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт.