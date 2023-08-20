В США назвали два пути для Украины

Экс-разведчик США Риттер: Два пути Украины – смерть или капитуляция

Tекст: Ольга Никитина

Риттер на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отреагировал на заявление властей Украины о том, что сведения о потерях ВСУ во время военного положения составляют гостайну.

По словам эксперта, судя по имеющимся данным, варианты для Украины «ограничиваются капитуляцией или смертью», передает РИА «Новости».

Риттер также заявлял, что российская армия может наносить удары вглубь территории Украины, ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт.