Песков сообщил о возможностях для депортированных из Латвии россиян
Россияне, которых высылают из Латвии за незнание языка, смогут найти новые возможности для жизни и работы на территории России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с депортацией российских граждан из Латвии из-за несдачи экзамена по латышскому языку, передает ТАСС.
Песков заявил: «Если это граждане России – они могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь».
Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти считают Россию домом для всех своих граждан, в том числе для тех, кто был вынужден покинуть другие страны. Он отметил, что в России такие граждане смогут обустроить свою жизнь заново и рассчитывать на поддержку государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии планируют депортировать более 800 россиян за нарушение миграционных правил.
С 13 октября Латвия начинает выдворять сотни русских, большинство из которых – представители старшего поколения, проживающие в стране десятилетиями.
Российские власти разрабатывают комплексную программу поддержки для высланных из Латвии соотечественников, основной причиной депортации которых стало незнание латышского языка.