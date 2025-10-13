Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину

Лавров сообщил о нежелании Запада создать независимую Палестину

Tекст: Вера Басилая

Лавров отметил, что некоторые западные коллеги, включая представителей Британии, демонстрируют действия, которые напоминают стремление к подмандатной Палестине. Он процитировал политолога, который высказал мнение, что Западу не нужна независимая Палестина, а нужна подмандатная, передает ТАСС.

Лавров также отметил, что создание палестинского государства не имеет альтернатив и этот вопрос можно решить только на основе взаимных компромиссов. Министр подчеркнул, что любые попытки заменить создание государства муниципалитетами или квазигосударственными структурами не будут восприняты как удовлетворительный итог в арабском мире и среди самих палестинцев. По его словам, компромиссы неизбежны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

