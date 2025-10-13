Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Посольство Израиля подтвердило скорое освобождение уроженца Донбасса Харкина
Уроженец Донбасса Максим Харкин оказался в числе 20 заложников, которых планируется освободить в понедельник, сообщило посольство Израиля в России.
Посольство Израиля в России подтвердило, что Максим Харкин, уроженец Донбасса, включен в список из 20 заложников, которые должны быть освобождены в понедельник, передает ТАСС.
В диппредставительстве уточнили: «Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня».
При этом о состоянии здоровья Харкина пока ничего не известно, информации у посольства нет.
Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.
Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных действий Израиля.
ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.