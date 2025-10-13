Посольство Израиля подтвердило скорое освобождение уроженца Донбасса Харкина

Tекст: Вера Басилая

Посольство Израиля в России подтвердило, что Максим Харкин, уроженец Донбасса, включен в список из 20 заложников, которые должны быть освобождены в понедельник, передает ТАСС.

В диппредставительстве уточнили: «Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня».

При этом о состоянии здоровья Харкина пока ничего не известно, информации у посольства нет.

Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.

Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных действий Израиля.

ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.