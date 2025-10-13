Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля
Первые семь заложников, освобожденных в секторе Газа, были переданы представителями Красного Креста израильским военным, их состояние удовлетворительное, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Первые семь освобожденных заложников были переданы представителями Красного Креста израильским военным в секторе Газа, передает РИА «Новости». Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
Среди освобожденных – Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа Далаль, пишет портал Ynet. Гостелерадиокомпания Kan отмечает, что освобождение заложников проходит в два этапа.
Вторую группу заложников, по предварительным данным, планируется отпустить в 10.00 по московскому времени, передает ТАСС.
Как сообщают в системе здравоохранения, все освобожденные способны передвигаться самостоятельно, их состояние оценивается как удовлетворительное.
ХАМАС ранее передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.
Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных действий Израиля.
Напомним, ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.