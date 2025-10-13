  • Новость часаИз-за пожара на нефтебазе в Феодосии задержаны поезда в Крыму
    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Нефтебазу в Феодосии атаковал беспилотник
    НАТО заявило о российской подлодке «Новороссийск» у берегов Франции
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    Китай объявил о портовых сборах с судов США
    Тбилиси объяснил проблемы ЕС доминированием бывших коммунистов
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    13 октября 2025, 09:35 • Новости дня

    Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Первые семь заложников, освобожденных в секторе Газа, были переданы представителями Красного Креста израильским военным, их состояние удовлетворительное, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

    Первые семь освобожденных заложников были переданы представителями Красного Креста израильским военным в секторе Газа, передает РИА «Новости». Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    Среди освобожденных – Омри Миран, Матан Ангерст, Алон Эвель, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман и Гай Гальбоа Далаль, пишет портал Ynet. Гостелерадиокомпания Kan отмечает, что освобождение заложников проходит в два этапа.

    Вторую группу заложников, по предварительным данным, планируется отпустить в 10.00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Как сообщают в системе здравоохранения, все освобожденные способны передвигаться самостоятельно, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    ХАМАС ранее передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    Военное крыло ХАМАС заявило о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных действий Израиля.

    Напомним, ХАМАС объявил о намерении освободить 20 живых израильских заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    12 октября 2025, 12:28 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер, Макрон примут участие в подписании мирного плана по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы, пишет Bloomberg.

    Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон отправятся в Египет для участия в церемонии подписания мирного плана по Газе в понедельник, передает Bloomberg.

    Заявление Даунинг-стрит подтвердило, что Стармер планирует посетить прибрежный город Шарм-эш-Шейх, где состоится мирный саммит. Планы Макрона были подтверждены представителем Елисейского дворца.

    Египет ранее объявил, что его президент Абдель-Фаттах ас-Сиси совместно с президентом США Дональдом Трампом проведет мирный саммит в понедельник днем. Целью встречи является прекращение двухлетней войны в Газе, которая привела к гибели десятков тысяч людей и дестабилизировала Ближний Восток. Ожидается присутствие других лидеров из Европы и Ближнего Востока.

    Трамп в пятницу сообщил о встрече со «множеством лидеров со всего мира», приглашенных в Египет на церемонию празднования сделки между Израилем и ХАМАС. Соглашение предусматривает перемирие и освобождение заложников, достигнутое после переговоров при посредничестве США, Египта, Катара и Турции, чтобы выработать условия мирного плана из 20 пунктов, представленного Трампом на прошлой неделе.

    Правительство Стармера в прошлом месяце официально признало Палестину, стремясь сохранить возможность решения на основе двух государств. Премьер-министр Британии будет призывать к продолжению международного сотрудничества для обеспечения следующей фазы мирного плана, включающей роспуск ХАМАС, развертывание миссии по наблюдению за прекращением огня и временные механизмы управления в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Стармер поддержал реализацию соглашения Израиля и ХАМАС по Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе.

    12 октября 2025, 18:08 • Новости дня
    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС, палестинские движения подтвердили намерение осуществить передачу израильских заложников в сроки, установленные согласованным с США планом Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул: «Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили свое обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивления завершило подсчет оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче».

    Уточняется, что передача израильских заложников будет происходить в трех разных местах на территории сектора Газа. Ожидается, что вечером представители палестинских движений и Международного комитета Красного Креста проведут встречу для согласования механизма передачи пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС завершило все необходимые шаги для передачи израильской стороне оставшихся заложников.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    12 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    В аэропорту Израиля расстелили красную дорожку к предстоящему визиту Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Израиля завершили масштабные приготовления к ожидаемому в понедельник визиту президента США Дональда Трампа, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского министерства обороны.

    «Департамент министерства обороны, отвечающий за организацию приема президента США в аэропорту Бен-Гурион, в последние дни завершил подготовку к визиту», – сообщила пресс-служба израильского ведомства, передает РИА «Новости».

    Для торжественной встречи в аэропорту Бен-Гурион расстелили 50-метровую красную дорожку. Также установили специальную сцену для представителей СМИ и вывесили десятки израильских и американских флагов. Все эти меры подчеркивают важность предстоящего приезда.

    Ранее председатель парламента Израиля (кнессета) Амир Охана официально пригласил Трампа выступить в кнессете на следующей неделе. Это выступление должно совпасть с обсуждением сделки по Газе. Визит американского лидера может стать ключевым моментом для региона.

    Краткосрочный визит Трампа, как ожидается, состоится в понедельник. Его приезд потенциально может совпасть с началом первого этапа его мирного плана. Этот план направлен на прекращение двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские дипломаты Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для контроля за соблюдением перемирия.

    13 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из семи заложников, освобожденных в рамках договоренностей, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

    Группа из семи израильских заложников была передана представителям Красного Креста в Газе, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале аффилированного с ХАМАС офиса по делам палестинских заключенных опубликовано, что после освобождения 154 палестинских заключенных из израильских тюрем они будут депортированы за пределы палестинских территорий, передает ТАСС.

    Среди них находятся сторонники ФАТХ, ХАМАС, «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и «Народного фронта освобождения Палестины».

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня.

    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    12 октября 2025, 13:00 • Новости дня
    Евросовет анонсировал участие Кошты в саммите мира по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе 13 октября по приглашению лидеров Египта и США, говорится в сообщении пресс-службы Евросовета.

    Глава Евросовета Антониу Кошта примет участие в саммите по Газе, который состоится в Египте в понедельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

    «Председатель Европейского совета Антониу Кошта примет участие в саммите мира в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 13 октября, от имени Евросоюза по приглашению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее Bloomberg сообщил, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон примут участие в церемонии подписания мирного плана для Газы.


    12 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС выступило против передачи управления сектором Газа международным институтам, подчеркнув достаточность собственных ресурсов для самоуправления.

    Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль, передает РИА «Новости». По его словам, движение категорически не приемлет назначение «верховного комиссара» или введение любой формы международной опеки над Газой.

    «Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня», – заявил Наззаль. Он также подчеркнул, что палестинцы должны управлять собой сами и отверг предложение о передаче надзора над Газой международному органу или отдельным политикам, включая бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра.

    В отдельном комментарии Наззаль коснулся темы разоружения палестинского сопротивления. По его словам, требование сложить оружие неприемлемо, пока сохраняется оккупация. Он отметил: вопрос наличия вооружения у ХАМАС напрямую связан с продолжающейся оккупацией, и когда она завершится, необходимость в оружии отпадет. В противном случае, по его словам, разоружение может привести к угрозе для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    WSJ: ХАМАС готов передать 20 заложников Израилю уже в воскресенье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать 20 израильских заложников, впервые официально подтвердив их наличие, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

    Палестинское движение ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Однако, по данным издания, сроки могут быть сдвинуты. Переговоры ведутся при посредничестве арабских стран.

    ХАМАС впервые официально подтвердил, что удерживает 20 израильтян. Израильские военные уже готовятся принять заложников вечером того же дня, но источники издания отмечают: возможен перенос на понедельник, когда Израиль и Египет собирается посетить президент США Дональд Трамп.

    В секторе Газа, по данным израильских властей, находятся до 20 израильских заложников и тела еще примерно 28 человек. ХАМАС сообщил арабским посредникам, что не располагает точными сведениями о местонахождении всех тел, что усложнит передачу в отведенный 72-часовой срок.

    Для поиска тел заложников, отмечает WSJ, формируется международная группа с участием представителей Египта, Катара, США и Турции. Ожидается, что ее работа поможет ускорить поиски и передачу останков израильтян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские посредники Уиткофф и Кушнер остаются в Израиле для обеспечения исполнения перемирия. Израиль объявил даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США контролировать перемирие в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные, находящиеся на Ближнем Востоке, займутся контролем соблюдения перемирия в секторе Газа и обеспечением доставки гуманитарной помощи, заявил в интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп не собирается отправлять американские войска в Газу или Израиль, передает РИА «Новости». Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC. На прямой вопрос о возможности военного вмешательства Вэнс ответил: «Трамп не планирует вводить войска на территорию Газы или Израиля».

    Вэнс также уточнил, что американские военные, уже находящиеся на Ближнем Востоке, будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи. По его словам, введение дополнительных сил не планируется, а присутствующие в регионе войска сосредоточены на поддержании мира и организации гуманитарных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    12 октября 2025, 16:47 • Новости дня
    Вэнс сообщил о скором освобождении 20 заложников ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС намерено освободить 20 заложников в течение суток, и их возвращение ожидается ранним утром по времени США.

    Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». По его словам, ХАМАС подтвердил, что удерживает двадцать заложников, и планирует их освобождение в ближайшие двадцать четыре часа.

    Вэнс отметил: «Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов – вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днем в Израиле».

    Вице-президент США выразил уверенность, что это событие станет важным шагом для всего региона и подчеркнул, что Вашингтон находится на пороге «достижения настоящего мира на Ближнем Востоке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 17:45 • Новости дня
    AFP: В ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС объявило о завершении всех необходимых шагов для передачи израильской стороне оставшихся заложников, находящихся в плену, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

    Палестинское движение ХАМАС завершило все подготовительные мероприятия для передачи Израилю оставшихся в живых заложников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. В сообщении отмечается: «ХАМАС завершило подготовку к передаче живых заложников».

    Одновременно источники уточняют, что ХАМАС требует от Израиля освобождения семи палестинских лидеров в рамках обмена пленными. В публикации подчеркивается: «ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    12 октября 2025, 15:55 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о готовности Израиля принять всех заложников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил возможность немедленного приема всех заложников, если радикалы из Газы отпустят их.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова сразу принять всех заложников, которых освободят радикалы из Газы, передает ТАСС. По словам главы кабинета министров, «Израиль готов к немедленному приему всех заложников».

    Это заявление прозвучало в ходе беседы Нетаньяху с координатором по делам пленных и пропавших без вести Галем Хиршем. Канцелярия премьера распространила заявление для СМИ.

    По информации гостелерадиокомпании Kan, разговор Нетаньяху с Хиршем состоялся после публикации газеты The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что движение ХАМАС может передать израильской стороне двадцать заложников уже в воскресенье. Kan со ссылкой на свои источники добавляет, что освобождение всех заложников может произойти до прибытия в Израиль президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Папа Римский поприветствовал перемирие между ХАМАС и Израилем. ХАМАС заявил о готовности передать 20 заложников Израилю уже в воскресенье. Представитель США Уиткофф поблагодарил лидеров арабских стран за содействие в достижении сделки по Газе.

    12 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    «Галей ЦАХАЛ» сообщил об ожидаемом в понедельник освобождении заложников в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Первый этап освобождения заложников в Газе ожидается утром

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что первый этап передачи из сектора Газа израильских заложников стартует утром, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.

    «Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 [совпадает с мск] утра ожидается первый этап освобождения похищенных», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Галей ЦАХАЛ».

    Освобождение израильских заложников пройдет в два этапа. При этом освобождение произойдет сразу из двух разных точек в секторе. Второй этап должен состояться вскоре после первого и будет проходить из третьей локации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщили, что возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    13 октября 2025, 02:16 • Новости дня
    Самолет Трампа направился на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток, где американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Борт вылетел с военной базы Эндрюс. Ожидается, что американский лидер посетит саммит по Газе и выступит в израильском Кнессете, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен: «Война закончена». По его словам, новая администрация в регионе начнет работу в ближайшее время. Трамп выразил желание лично посетить сектор Газа.

    «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал Трамп. По его словам, через два месяца у Тегерана уже было бы ядерное оружие.

    Трамп подчеркнул, что опыт мирных переговоров по Газе показывает важность настойчивости и пообещал использовать этот принцип при разрешении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    13 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    Reuters сообщило о выдвижении конвоев МККК за заложниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конвои Международного комитета Красного Креста в Газе отправились для передачи израильских заложников, а палестинских заключенных начали перевозить в автобусы для освобождения, сообщает Reuters.

    Конвои Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа выдвигаются на позиции, чтобы забрать израильских заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters со ссылкой на официальное лицо, участвующее в операции. По его словам: «Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников… Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения».

    Речь идет о согласованном обмене пленными между Израилем и палестинскими группировками, который должен состояться в ближайшее время. По данным собеседника агентства, палестинских заключенных уже начали вывозить из тюрем на автобусах в ожидании обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю. ХАМАС завершил подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю.

    13 октября 2025, 07:33 • Новости дня
    ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС объявило о намерении освободить 20 живых израильских заложников в рамках сделки по прекращению огня, включая уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Палестинское движение ХАМАС обнародовало список из 20 израильских заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС. В этот список, как отмечает издание, вошел уроженец Донбасса Максим Харкин.

    В опубликованном заявлении военного крыла ХАМАС – «Бригад Иззэддина аль-Кассама» – говорится: «В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио».

    По данным ХАМАС, освобождение этих заложников является частью обмена с Израилем. Соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа. Ожидается, что процесс освобождения будет реализован в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ХАМАС разделили заложников на группы для поэтапной передачи Израилю. ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю. Вэнс сообщил о скором освобождении 20 заложников, удерживаемых ХАМАС.

    В Северске начались уличные бои
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    Путин рассказал, как Рахмон морил его голодом
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Мэр Одессы сообщил о возможном лишении гражданства Украины
    Житель Камчатки осужден за демонстрацию полового органа девочке из окна
    В Москве выпал первый снег

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков

    С понедельника, 13 октября, Латвия начинает процесс депортации из страны сотен русских – в основном старшего поколения, десятилетиями проживающих на ее территории. «Стыдно перед стариками за эту никчемную власть русофобов», – говорят представители местной оппозиции. За что русских стариков изгоняют из Латвии и как им помогает Россия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

