Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму

Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА

Tекст: Антон Антонов

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание», – сообщил Аксенов в Telegram.

По предварительной информации, пострадавших нет. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия. Кроме того, Аксенов сообщил, что «силами ПВО сбито более 20 беспилотников».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО с 20.15 до 23.00 мск уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе Крымом, и акваториями Азовского и Черного морей.

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. ПВО также уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область с 12.00 до 15.00 мск.