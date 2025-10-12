  • Новость часаGuardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Умер разработчик ядерных боеприпасов Бармаков
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    12 октября 2025, 17:41 • Новости дня

    Над Крымом сбили пять украинских беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале уточнили, что инцидент произошел 12 октября в период с 15:00 до 17:00 по московскому времени. В официальном сообщении Министерства обороны говорится: «Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым».

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что в результате работы российских сил ПВО были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, атаковавших Крым и Белгородскую область.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с понедельника на вторник уничтожили и перехватили 184 украинских беспилотника самолетного типа.

    11 октября 2025, 21:39 • Новости дня
    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород

    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Вера Басилая

    Город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Город Белгород подвергся массированной ракетной атаке, которую отразили силы ПВО, сообщилвоенкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он отметил: «Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется».

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно сбили ракеты Вооруженных сил Украины. По его словам, предварительно, никто не пострадал в результате инцидента. В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор, и пожарный расчет занимается ликвидацией огня. Также в коммерческом объекте выбиты окна, а кровля и фасад посечены. Две машины получили повреждения.

    Ранее водитель погиб при ударе ВСУ по машине в Белгородской области.

    До этого сообщалось о гибели трех человек при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Белгородской области.

    12 октября 2025, 10:56 • Новости дня
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

    США на протяжении нескольких месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам в глубине страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. По данным издания, предоставленные разведданные позволили Киеву поражать важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы. Американская разведка, как сообщается, помогает определить маршрут, высоту и время ударов.

    Украина выбирает цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставляет информацию об их уязвимостях. Служба безопасности Украины в свою очередь заявила газете о намерении увеличить число и масштабность ударов по территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах ракетами «Томагавк» вглубь России. Эксперт оценил планы Трампа спросить Киев о целях для ударов ракетами «Томагавк». Владимир Путин заявил, что украинская сторона старается поразить абсолютно мирные российские объекты.

    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    11 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    @ IMAGO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства «Томагавк» (Tomahawk), сообщил портал Axios.

    По данным Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что разговор между лидерами состоялся в субботу и длился около 30 минут. Источники, на которых ссылается Axios, не уточняли, было ли принято Трампом какое-то «окончательное решение» по этому вопросу.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    11 октября 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ

    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сообщения о разведывательной операции НАТО вблизи российских границ – это элемент информационно-психологической войны, усиливающий эскалацию напряженности, которая уже идет по полной программе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу стало известно, что на этой неделе британские самолеты-разведчики провели масштабную операцию вдоль российских границ при помощи американского самолета-заправщика.

    «А было ли все так, как об этом пишут британские СМИ? Британцы хотят показать, что могут совершать разведывательные полеты вблизи России. А на самом деле такие публикации могут быть актом или элементом информационной диверсии против РФ. Складывается впечатление, что в НАТО хотят проверить нашу реакцию. Отмечу, что этот вброс появляется после шумихи с «Томагавками», которые могут передать Украине», – заявил военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его словам, информация о якобы разведывательном полете призвана показать, что «Британия еще сильна и развивается военное сотрудничество с США».

    По мнению эксперта, главная задача такой миссии, если она действительно имела место, выбивание денег на военные расходы. «На это надо смотреть в первую очередь с коммерческой точки зрения. Как раз сейчас на Западе рассматриваются вопросы с выделением средств на военные бюджеты. Речь идет в целом о бюджете военного командования НАТО в Европе», – добавил спикер.

    По мнению эксперта, сейчас в Британии ждут ответной реакции со стороны России. «Информацией о пролете самолетов-разведчиков хотят вызвать не панику, но в определенном смысле тревогу, прежде всего у российского и белорусского сообщества. Это что-то вроде информационно-психологического воздействия с целью посмотреть на ответные действия, как будут перемещаться российские войска, средства ПВО и так далее. То есть в НАТО хотят отследить конкретную реакцию и ждут заявлений российских военных руководителей», – подчеркнул собеседник.

    При этом нельзя исключать, что была проведена реальная разведывательная операция и в будущем не исключены диверсии – только не стороны Запада, а с Востока или Юга, как это ранее было с участием Грузии.

    «Возможно, речь идет об отвлекающей информационной кампании. Британцы на это большие мастера, они действуют так не первый раз. Но если это реально произошло, то должно было иметь секретный характер. Информация должна была быть раскрыта не так быстро – не через два дня, а, как минимум, через месяц или полгода», – рассуждает эксперт.

    Спикер подчеркивает, что подобные заявления Британии лишь усиливают эскалацию напряженности в отношениях между НАТО и Россией и никак не способствуют укреплению безопасности. «Эскалация идет по полной программе, вдоль российских границ наращиваются вооруженные силы, выстраивается военная инфраструктура. А сейчас происходит очередной подлив масла в огонь», – пояснил Перенджиев.

    По его словам, сообщения о разведывательной операции НАТО вблизи российских границ и недавние инциденты с беспилотниками в Польше и других странах – это звенья одной цепи.

    «Инциденты с беспилотниками – начало всей этой информационно-психологической кампании, которая направлена на запугивание населения европейских стран и призвана показать возможности британцев противодействовать этому. Британцы попробуют перетянуть на себя поток денег, которые идут на вооруженные силы НАТО в Европе», – добавил спикер.

    В субботу стало известно о том, что Британия совместно с США и другими странами НАТО якобы провела масштабную воздушную операцию вблизи российских границ. По словам министра обороны Британии Джона Хили, союзники патрулировали воздушное пространство НАТО в течение 12 часов. Министр отметил, что это была «содержательная совместная миссия вместе с американскими и натовскими союзниками».

    По данным британских СМИ, в ходе миссии самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint и патрульный самолет морской авиации P-8A Poseidon пролетели из Арктики над территорией Белоруссии и Украины при поддержке американского самолета-заправщика KC-135.

    Согласно заявлению Королевских ВВС, самолет-заправщик ВВС США «сыграл решающую роль в обеспечении успеха миссии, обеспечив необходимую дозаправку в воздухе и расширив зону действия самолетов Королевских ВВС».

    Капитан группы Королевских ВВС Мэтью Д’Обин считает, что британские ВВС «привержены сотрудничеству с нашими союзниками для обеспечения безопасности и суверенитета воздушного пространства НАТО».

    «Подобные миссии демонстрируют единство НАТО и готовность защищать своих членов от любой агрессии», – заявил Д’Обин.

    Британский журнал Defence Journal отметил, что подобные миссии «призваны напомнить Москве, что ее попытки проверки границ НАТО встретят немедленный и убедительный ответ».

    Предыдущая миссия Британии, отмечают западные СМИ, имела место в сентябре этого года, когда самолет Королевских ВВС P-8 Poseidon якобы совершил наблюдательный полет вдоль границы Польши с Россией и Белоруссией.

    11 октября 2025, 20:41 • Новости дня
    Названа причина смерти актера Дениса Семенова

    Российский актер Денис Семенов умер из-за онкологии печени

    Tекст: Вера Басилая

    Российский актер Денис Семенов скончался 10 октября от онкологии печени, сообщила коллега Марина Серегина.

    Артист Денис Семенов скончался 10 октября, причиной его смерти стало онкологическое заболевание печени, передает ТАСС. Эту информацию подтвердила его коллега Марина Серегина, добавив, что детали о дате и месте похорон будут объявлены позднее.

    Денис Семенов родился 27 апреля 1979 года и окончил театральный факультет Балтийского института в 2014 году. С 2008 года он плодотворно работал актером в Театре драматических импровизаций.

    Среди его известных киноработ значатся такие проекты, как «Невский», «Шеф», «Дом с ментами» и «Филин».

    Актер Денис Семенов, прославившийся ролями в популярных российских сериалах, ушел из жизни на 47-м году жизни.

    12 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Министр Чечни упрекнул ЦБ в связи с голосованием по 500-рублевой купюре
    @ vk.com/ahmed_dudaev

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале обратился к Центробанку в связи с якобы изменением условий голосования по выбору изображения на новой 500-рублевой купюре.

    «Мы, жители Чеченской Республики, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне, был изображен нами всеми любимый высотный комплекс «Грозный-Сити», – заявил Дудаев в видеообращении.

    На странице голосования по состоянию на 3.00 воскресенья лидирует изображение горы Эльбрус, 1 134 080 голоса. На втором месте – «Грозный-Сити», 1 048 182 голоса.

    По словам Дудаева, к этому результату привела способность жителей Чечни мобилизоваться и вырваться вперед, как вдруг Центробанк решает изменить условия голосования.

    «Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, «Одноклассники», «ВКонтакте», но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются. <...> Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам платформы, где мы набираем обороты, как минимум, нечестно, нечистоплотно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за «Грозный-Сити», – сказал чеченский министр.

    Он обратился к ЦБ с вопросом, для чего стоило объявлять о голосовании, если нет обеспечения объективности и справедливости?

    Центробанк запустил голосование по новому дизайну банкноты в 500 рублей первого октября. Согласно правилам, каждый участник может выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска и для оборотной из объектов Северо-Кавказского федерального округа.

    Дудаев считает, что после того, как «Грозный-Сити» возглавил рейтинг,  Центробанк поменял условия голосования, а некоторые платформы, где можно было голосовать, стали закрываться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.

    11 октября 2025, 19:57 • Новости дня
    Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры

    Премьер Армении Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в личном блоге странное видео с задумчивым настроением под песню Земфиры (музыкант Земфира Рамазанова внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов), что вызвало активное обсуждение в сети.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в своем личном блоге видео, в котором он выглядит грустным, находясь в кабинете и слушая песню Земфиры ( признана иноагентом) «Прости меня, моя любовь», передает «Царьград».

    Публикация вызвала широкий отклик в социальных сетях, где пользователи активно обсуждают настроение и мотивы поступка политика. Многие отметили, что подобная активность премьер-министра выглядит необычно и провоцирует недоумение у общественности.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, ссылаясь на свой опыт пребывания в тюрьме.

    До этого Пашинян решил изменить имидж и сбрил бороду, опубликовав видео преображения в соцсетях.

    12 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство

    Tекст: Ирма Каплан

    Граждан России обманным путем заманивают в мошеннические колл-центры Мьянмы, обещая высокооплачиваемую работу в Таиланде, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, который в 2025 году участвовал в освобождении четырех россиян из рабства в Мьянме.

    «На них выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде», для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», – рассказал РИА «Новости» дипломат.

    Переговоры через Telegram или другие мессенджеры обычно завершаются прибытием в бангкокский аэропорт Суварнабхуми. Оттуда обманутых искателей работы везут вглубь Таиланда, а затем в город Месай на мьянманской границе.

    Ильин добавил, что там людей насильно нелегально переправляют через пограничную реку Мэй на лодках, подальше от официального погранперехода.

    Ширина реки Мэй в этих местах не более 70 метров, в сухой сезон ее можно перейти пешком. Некоторые похищенные работники, у которых сразу отбирают телефоны, поначалу даже не осознают, что находятся уже на территории Мьянмы.

    По словам Ильина, освобожденные из мошеннических колл-центров россияне рассказывали, что в самом известном из них, который называется КК Park,  располагается целый мини-город, где можно найти все необходимое для жизни: рестораны, магазины замкнутого цикла, даже спа- и массажные салоны. Там есть все, вплоть до казино, где те, кто работает в колл-центрах, могут потратить любые деньги.

    За день там даже можно выкупить самого себя. Подойти к неким старшим менеджерам, заплатить какую-то сумму, и тебя отпускают.

    Правда периметр колл-центра охраняется незаконными вооруженными формированиями и вся территория окружена колючей проволокой, уточнил Ильин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября россиянку освободили из трудового рабства в незаконном кол-центре на территории Мьянмы. Позже она вылетела из Таиланда в Москву. При этом в кол-центрах мошенников на территории Мьянмы, куда россияне попадают через Таиланд, могут находиться до 25 граждан России, сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

    12 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе национальным интересам от действий США
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе национальным интересам от действий США
    @ Sascha Steinach/Imago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Преднамеренные угрозы введения высоких тарифов не лучший способ поладить с Китаем, позиция которого в отношении торговой войны последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся, заявил представитель Минкоммерции Китая.

    «Замечания США отражают хрестоматийные «двойные стандарты», – ответили в Министерстве коммерции и торговли КНР на угрозы Вашингтона о стопроцентных пошлинах на товары из Китая.

    Там пояснили, что в течение длительного времени США расширяет концепцию национальной безопасности, злоупотребляет экспортным контролем, предпринимает дискриминационные действия против Китая и вводит односторонние юрисдикционные меры в отношении различных продуктов, включая полупроводниковое оборудование и чипы.

    Контрольный список товаров для торговли США (CCL) охватывает более трех тысяч  наименований, в то время как список товаров двойного назначения для экспортного контроля Китая – около 900 наименований.

    «США давно ввели правило «минимального» экспортного контроля с минимальным порогом в 0%. Эти меры США стороны нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, серьезно нарушили международный экономический и торговый порядок и серьезно подорвали безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», – напомнили в Пекине.

    Китайское ведомство указало на произвольный характер расширения санкций со стороны США с помощью правила аффилированных лиц против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая, игнорируя обеспокоенность Пекина и доброжелательность к Вашингтону.

    Действия США нанесли серьезный ущерб интересам Китая и подорвали атмосферу двусторонних экономических и торговых переговоров, после чего Пекин  решительно выступает против них.

    «Преднамеренные угрозы введения высоких тарифов не лучший способ поладить с Китаем. Позиция Китая в отношении торговой войны последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся. Китай призывает США незамедлительно исправить свою неправильную практику, придерживаться важных договоренностей, достигнутых в ходе телефонных переговоров лидеров стран», – сказано в заявлении  Минкоммерции Китая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп, параллельно обрушив рынок криптовалют.

    При этом американист Ордуханян указал на то, что угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком.

    12 октября 2025, 16:00 • Новости дня
    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном

    Эксперт Кнутов сравнил силы сторон в военном конфликте Афганистана и Пакистана

    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном
    @ Liu Chang/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Афганистана почти нет шансов оказать серьезное сопротивление Пакистану в случае полномасштабной войны. Пакистанские силы имеют многократное преимущество в количестве и качестве техники, мобилизационных резервах, а также квалификации обслуживающего персонала, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Афганистан и Пакистан нанесли взаимные удары в ходе начавшейся эскалации.

    «Пакистан на несколько голов выше Афганистана практически во всем, что касается военной составляющей, начиная с шестикратного демографического превосходства и, соответственно, примерно такого же преимущества в мобилизационных резервах – около пяти миллионов против нескольких десятков миллионов», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если говорить детально, то у Афганистана примерно 10 военных самолетов, а у Пакистана больше тысячи, из которых около сотни – ударных. Похожее многократное преимущество у Исламабада в вертолетах, БПЛА, танках и артиллерии. Афганские силы более-менее приближены к пакистанским только в численности бронированных машин: пять тысяч против примерно 15 тысяч» – продолжил собеседник.

    «Более того, у Пакистана, как у страны, имеющей выход к Мировому океану, на вооружении стоит довольно широкая линейка морской военной техники: фрегаты, корветы, патрульные катера, противоминные корабли и даже восемь подводных лодок. Ничего этого у Афганистана нет, как, собственно, и доступа к большой воде», – напомнил спикер.

    «К тому же вся имеющаяся в распоряжении талибов техника нуждается в запчастях, которых у них нет, как и обученного персонала обслуживания. Кроме того, в Афганистане сейчас почти не осталось людей, умеющих на должном уровне управлять оставшимся от американцев вооружением. Таким образом, основное вооружение талибов – это различные автоматы, пулеметы и гранатометы», – указал эксперт.

    «Что касается военной логистики, то в распоряжении Кабула около 60 аэропортов, тогда как у Исламабада примерно в два раза больше. И тут мы подходим к единственному условному преимуществу Афганистана – больший процент территории страны занимает горный рельеф, потому Пакистану будет крайне трудно взять под контроль партизанскую войну», – резюмировал он.

    Ранее Кабул заявил об убийстве 58 пакистанских солдат в ходе ночных пограничных операций. Пакистан называет цифру в 23 человека и утверждает, что его силы безопасности захватили 19 пограничных постов на границе с Афганистаном, а также уничтожили более 200 боевиков «Талибана» и связанных с ним группировок, пишет Al Jazeera.

    В ходе эскалации конфликта между двумя странами, начавшейся в субботу, лидер пакистанских талибов был убит в Кабуле в результате атаки дрона. После вооруженных столкновений на границе афганские ВВС нанесли удары по пакистанскому городу Лахор.

    Пакистан повторил свои давние претензии, что «Талибан» позволяет вооруженным группам действовать с афганской территории против пакистанцев. Кабул же отверг обвинения и заявил о причастности Исламабада к организации недавних терактов в Афганистане.

    12 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

    CCTV: Слова Путина о новом оружии привели в трепет противников России

    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, упомянув о новом российском оружии, произвел впечатление на противников страны, сообщили СМИ.

    Как передает Центральное телевидение Китая, обозреватель Вэй Дунсюй заявил: «Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка – этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», передает ТАСС.

    По мнению эксперта, Россия готова продемонстрировать «новый козырь» на фоне давления со стороны НАТО и нестабильной позиции США. Вэй Дунсюй отметил, что слова российского президента «загадочны и к тому же преисполнены глубокой значимости».

    Обозреватель предположил, что речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой, по его словам, «Запад не имеет средств защиты». Он подчеркнул, что дальность полета ракеты превышает 20 тыс. км, она способна уклоняться от систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наносить молниеносные удары по стратегическим целям.

    Кроме того, Вэй Дунсюй считает, что «Буревестник» может стать для России «ключевым козырем» в переговорах с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также он отметил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» «достигла технологической зрелости».

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что анонсированное Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник».

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    11 октября 2025, 18:39 • Новости дня
    Умер актер Денис Семенов
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Актер Денис Семенов, прославившийся ролями в популярных российских сериалах «Невский», «Условный мент», «Филин» и других, ушел из жизни на 47-м году.

    Актер Денис Семенов скончался на 47-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kino-Teatr.ru.

    «Семенов Денис Александрович. 27 апреля 1979 – 10 октября 2025», говорится в сообщении на сайте.

    Семенов в 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института. После завершения учебы работал в Театре драматических импровизаций. Артист также был известен своими ролями в популярных российских сериалах, среди которых «Филин», «Крепкие орешки», «Невский» и «Условный мент».

    Подробности о причинах смерти актера не уточняются.

    Напомним, в октябре актер и каскадер Сергей Рыбин скончался на 52-м году жизни.


    12 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    @ Muhammad Arshad/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Пакистанская армия рано утром в воскресенье нанесла стремительный ответный удар, захватив 19 погранпостов афганцев и нанеся тяжелые потери войскам и боевикам Афганистана, сообщили источники Geo News в службе безопасности.

    Источники сообщили Geo News, что афганские вооруженные силы открыли неспровоцированный огонь по нескольким пограничным пунктам, включая Ангур-Адду, Баджаур и Куррам, в то время как сообщалось также о нападениях в Дире, Читрале, Барамче и других.

    Целью обстрела афганскими силами было помочь формированиям хавариджитов пересечь границу с Пакистаном. Они подтвердили, что пограничные посты пакистанской армии отреагировали в полную силу, эффективно уничтожив позиции атакующих.

    Афганские вооруженные силы были охвачены паникой и, как сообщается, обратились к Пакистану с просьбой прекратить массированные ответные действия после того, как были взорваны несколько афганских постов, включая лагеря Дуран-Мела и Туркманзай.

    Также был нанесен удар по посту Шахидан, что привело к многочисленным разрушениям среди афганских войск и в Фитна Аль-Хаваридж, в то время как пакистанские войска уничтожили посты в Курраме и Джандосаре.

    Официальные лица сообщили, что боевики движения «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бросили несколько тел и постов, прежде чем покинуть этот район после мощного противодействия Пакистана.

    Источники сообщили, что пакистанские войска эффективно рассеяли воинствующие формирования на территории Афганистана, нанеся удары по нескольким позициям боевиков террористических групп.

    Афганские солдаты покинули объект, оставив после себя несколько тел, когда силы безопасности нанесли удар по афганскому посту в Кунаре. В Чагае в результате ударов пакистанцев, по сообщениям, было убито несколько боевиков, а контрольно-пропускные пункты противника превратились в руины.

    Они добавили, что афганские блокпосты совершенно не смогли обеспечить огневое прикрытие поддерживаемым Индией группировкам боевиков во время перестрелки и в понесли тяжелые потери.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявило, что в ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистаном его силы провели операцию отмщения вдоль линии Дюранда.

    11 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Спасатели не нашли выживших после ЧП на заводе взрывчатки в штате Теннесси

    Спасатели не нашли выживших после происшествия на заводе взрывчатки в Теннесси

    Tекст: Мария Иванова

    После взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в штате Теннесси спасательные службы не обнаружили ни одного выжившег.

    Спасатели не обнаружили выживших в результате взрыва на заводе Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси, передает ТАСС.

    Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис заявил на пресс-конференции: «На месте происшествия работают более 300 сотрудников экстренных служб. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря».

    Взрыв произошел в пятницу утром на предприятии, производящем взрывчатые вещества для Пентагона и промышленных нужд. Ранее власти сообщали о нескольких погибших и как минимум 18 пропавших без вести. Точное число жертв пока не уточняется, причины трагедии выясняются.

    Компания Accurate Energetic Systems обеспечивает американские военные и промышленные рынки различными видами взрывчатки. В операции по ликвидации последствий участвуют сотни специалистов различных служб.

    Отмечается, что предприятие выпускало заряды для ВСУ.

    12 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны уточнили, что также были уничтожены 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Группировка войск «Север» поразила формирования ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях, где противник потерял свыше 160 военнослужащих. «Запад» занял более выгодные рубежи, уничтожив до 220 украинских бойцов, три бронемашины HMMWV и одну Oncilla, уточнили в ведомстве.

    Южная группировка ликвидировала более 185 военнослужащих, а «Центр» нанес поражение 550 военным. «Восток» уничтожил до 305 бойцов, танк и гаубицу М777, а «Днепр» – до 40 военнослужащих.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка в Запорожской области, Вишневое и Даниловка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры и пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 137 районах. Были уничтожены склады боеприпасов, топлива и материальных средств, говорится в сообщении.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотранспорт и пункт управления беспилотниками противника на Константиновском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки.

