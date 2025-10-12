Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.17 комментариев
ПВО России перехватила и уничтожила 37 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.
В период с 20.15 до 23.00 мск над территорией Крыма было уничтожено 17 аппаратов, еще 15 – над акваторией Черного моря. Два беспилотника были ликвидированы над Курской областью, еще два – над Азовским морем, один – над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. Российские силы ПВО также уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область, с 12.00 до 15.00 мск.