Умерла худрук Центрального Дома работников искусств Энгилиса Погорелова
Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова скончалась на 92-м году жизни, сообщает ЦДРИ.
В публикации на официальном сайте говорится: «В дружной творческой семье Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) невосполнимая утрата... 9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгилисы Георгиевны Погореловой».
Отмечается, что вся жизнь Погореловой была связана с Домом искусств. Она проработала здесь 60 лет, начав с должности заведующей секцией по работе с творческой молодежью, затем стала директором-художественным руководителем, а с 2015 года возглавила правление организации. Коллеги подчеркивают, что Погорелова была человеком, который посвятил свою жизнь развитию творческого сообщества.
Прощание с Энгилисой Погореловой состоится 14 октября в 12:00 в Большом зале ЦДРИ.
