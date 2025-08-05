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Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов
Умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов
Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов скончался на 68-м году жизни, сообщил театральный критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский.
О смерти художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает ТАСС.
«Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов», – заявил Заславский.
Борис Юхананов родился в Москве 30 сентября 1957 года. В 1986 году он окончил режиссерский курс в ГИТИСе под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева. В начале карьеры Юхананов был ассистентом Эфроса на постановке «Бури» и ассистировал Васильеву на спектакле «Серсо».
Юхананов первым в СССР создал независимую театральную группу «Театр-театр» в 1985 году. Он также был автором и режиссером ряда фильмов, среди которых «Видеороман в 1000 кассет. Сумасшедший принц», «Неуправляемый ни для кого», «Да! Дауны…», «Назидание», «Безумный ангел Пиноккио» и «Интегральное исчисление».
Кроме того, он был соорганизатором Маленького балета в Петербурге, первой городской частной балетной компании.
Накануне скончался главный звукорежиссер RT и Центральной студии документальных фильмов Петр Пивоваров. В тот же день кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер в Грузии на 93-м году жизни.