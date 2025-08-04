Умер звукорежиссер Петр Пивоваров

Скончался главный звукорежиссер RT и ЦСДФ Петр Пивоваров

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти Петра Пивоварова сообщили Союз кинематографистов России на своем сайте.

Петр Пивоваров скончался в пятницу, 1 августа, на 72-м году жизни. Причина смерти не уточняется в официальных сообщениях.

Прощание с Пивоваровым пройдет утром 6 августа в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого на улице Вучетича, дом 21. Похороны состоятся в тот же день на Центральном кладбище в Долгопрудном.

Петр Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве, учился в МТХТУ, а затем окончил Ленинградский институт киноинженеров заочно. С 1975 года работал на Центральной студии документальных фильмов и проработал там около 20 лет. После 1991 года трудился на телевидении, участвовал в съемках в горячих точках, таких как Чечня и Югославия.

В 2005 году Пивоваров стал главным звукорежиссером RT, а в 2014–2022 годах занимал пост заместителя главного звукорежиссера телеканала. В его фильмографии около 100 проектов, включая «Шел солдат…», «Иду к тебе, Арктика», «Улоф Пальме. Почему?» и «Дело об украденной скрипке».

Как писала газета ВЗГЛЯД, кинорежиссер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни. Кара является автором фильмов «Завтра была война» и «Мастер и Маргарита».