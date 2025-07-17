Умер кинорежиссер Юрий Кара

Tекст: Дмитрий Зубарев

О смерти кинорежиссера Юрия Кары сообщила киножурналист Наталья Боброва, передает ТАСС. Она заявила: «Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара».

Юрий Кара родился в Донецке в 1954 году, окончил МИСиС, затем поступил во ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Первые успехи Кара связаны с экранизацией повести Бориса Васильева «Завтра была война». Позже режиссер снял фильмы «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», а также экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Работа над этим проектом закончилась в 1994 году, но фильм был выпущен только в 2011 году из-за разногласий с продюсерами и наследниками писателя.

Позднее Кара снял такие фильмы, как «Интересные мужчины», «Королев», «Гамлет. XXI век» и сериал «Звезда эпохи». Последней его работой стала драма «Главный» о Сергее Королеве. Большинство фильмов режиссер снял по собственным сценариям.

Юрий Кара преподавал во ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры, был членом Союза кинематографистов России. В 2012 и 2018 годах он входил в число доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента, а в 2016 году баллотировался в Госдуму по списку «Единой России», но не прошел. Заслуженный деятель искусств РФ (2005).

Юрий Кара был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве» (2022), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015).