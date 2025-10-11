Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве
Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам
Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».
По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.