Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

Tекст: Ирма Каплан

«Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

