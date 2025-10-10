Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом
ВС России атаковали танковый полигон и ремонтную станцию ВСУ под Черниговом
Танковый полигон 1-й танковой бригады и станция ремонта техники ВСУ поражены ударами ВС России в районе Чернигова.
Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области, передает РИА «Новости».
По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, вечером был поражен танковый полигон 1-й танковой бригады ВСУ на юго-запад от Чернигова, в районе поселка Гончаровский.
«В 20.15 – удар на юго-запад от Чернигова. Агентура сопротивления пишет про взрыв в направлении поселка городского типа Гончаровский, где находится танковый полигон 1-й танковой бригады», – сообщил Лебедев.
Позднее, по его словам, удары были нанесены и по машинно-технологической станции в Носовке Нежинского района, где ремонтируют военную технику ВСУ. Лебедев уточнил, что взрывы произошли около полуночи.
Ранее в пятницу подполье сообщило о разрушении завода по сборке беспилотников в Полтаве.
Подполье также передало информацию об ударе по технике ВСУ под Черниговом.
А накануне в результате взрывов в порту Ильичевск в Одесской области были уничтожены склад с боекомплектом и иностранный специалист, сопровождавший военный груз.