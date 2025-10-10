ВС России атаковали танковый полигон и ремонтную станцию ВСУ под Черниговом

Tекст: Мария Иванова

Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области, передает РИА «Новости».

По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, вечером был поражен танковый полигон 1-й танковой бригады ВСУ на юго-запад от Чернигова, в районе поселка Гончаровский.

«В 20.15 – удар на юго-запад от Чернигова. Агентура сопротивления пишет про взрыв в направлении поселка городского типа Гончаровский, где находится танковый полигон 1-й танковой бригады», – сообщил Лебедев.

Позднее, по его словам, удары были нанесены и по машинно-технологической станции в Носовке Нежинского района, где ремонтируют военную технику ВСУ. Лебедев уточнил, что взрывы произошли около полуночи.

Ранее в пятницу подполье сообщило о разрушении завода по сборке беспилотников в Полтаве.

Подполье также передало информацию об ударе по технике ВСУ под Черниговом.

А накануне в результате взрывов в порту Ильичевск в Одесской области были уничтожены склад с боекомплектом и иностранный специалист, сопровождавший военный груз.