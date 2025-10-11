Оскароносная актриса Дайан Китон умерла в Калифорнии на 80-м году жизни

Tекст: Ирма Каплан

«Журнал People может подтвердить, что легендарная актриса скончалась в Калифорнии. По словам представителя семьи, на данный момент другие подробности отсутствуют, ее близкие попросили сохранить их в тайне», – сказано в сообщении издания.

Китон прославилась в 1970-х годах благодаря ролям в фильмах «Крестный отец» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. В 1977 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл».

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году под именем Дайан Холл и была старшей из четырех детей. Ее отец был инженером-строителем, а мать домохозяйкой. Тем не менее, Китон считала, что ее мать мечтала о чем-то большем.

«В глубине души она, вероятно, хотела стать кем-то вроде артистки эстрады. Она пела. Она играла на пианино. Она была красивой. Она была моим защитником», – сказала актриса журналу People в 2004 году.

Китон играла в пьесах в старших классах школы, а после окончания школы в 1964 году поступила в колледж на драматический факультет. Но вскоре бросила учебу и переехала в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в театре.

Она взяла девичью фамилию матери, Китон, в качестве профессионального имени, потому что в «Актерском сообществе» уже была зарегистрирована Дайан Холл.

В 1968 году Китон получила роль Шейлы в бродвейском фильме «Волосы» в качестве дублерши. Как рассказала в 2017 году актриса, все это время она боролась с булимией после того, как режиссер шоу сказал ей, что ей нужно похудеть.

Ее дебют в кино состоялся в 1970 году в фильме «Влюбленные и другие незнакомцы», но большой прорыв произошел, когда Фрэнсис Форд Коппола взял ее на роль Кей Адамс, подруги Майкла Корлеоне из фильма «Крестный отец», вышедшего на экраны в 1972 году.

Фильм был снят по роману Марио Пьюзо, но Китон не читала бестселлер перед прослушиванием и на самом деле не знала, о чем фильм.

«Я думаю, что это самое доброе, что кто-либо когда-либо делал для меня... это то, что меня пригласили на роль в «Крестном отце», а я даже не читала его. Я ничего не знала. Я просто ходила на прослушивания. Думаю, это было потрясающе для меня. А потом мне пришлось все же прочесть книгу», – рассказывала она в 2022 году.