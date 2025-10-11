Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.7 комментариев
Названа причина смерти актера Дениса Семенова
Российский актер Денис Семенов умер из-за онкологии печени
Российский актер Денис Семенов скончался 10 октября от онкологии печени, сообщила коллега Марина Серегина.
Артист Денис Семенов скончался 10 октября, причиной его смерти стало онкологическое заболевание печени, передает ТАСС. Эту информацию подтвердила его коллега Марина Серегина, добавив, что детали о дате и месте похорон будут объявлены позднее.
Денис Семенов родился 27 апреля 1979 года и окончил театральный факультет Балтийского института в 2014 году. С 2008 года он плодотворно работал актером в Театре драматических импровизаций.
Среди его известных киноработ значатся такие проекты, как «Невский», «Шеф», «Дом с ментами» и «Филин».
Актер Денис Семенов, прославившийся ролями в популярных российских сериалах, ушел из жизни на 47-м году жизни.