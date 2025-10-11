Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.4 комментария
Умер актер Денис Семенов
Актер Денис Семенов, прославившийся ролями в популярных российских сериалах «Невский», «Условный мент», «Филин» и других, ушел из жизни на 47-м году.
Актер Денис Семенов скончался на 47-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kino-Teatr.ru.
«Семенов Денис Александрович. 27 апреля 1979 – 10 октября 2025», говорится в сообщении на сайте.
Семенов в 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института. После завершения учебы работал в Театре драматических импровизаций. Артист также был известен своими ролями в популярных российских сериалах, среди которых «Филин», «Крепкие орешки», «Невский» и «Условный мент».
Подробности о причинах смерти актера не уточняются.
Напомним, в октябре актер и каскадер Сергей Рыбин скончался на 52-м году жизни.