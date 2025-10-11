Умер актер Денис Семенов

Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже

Ушаков: Россия в Анкоридже пошла навстречу Киеву

Tекст: Елизавета Шишкова

На переговорах, прошедших в Анкоридже, российская сторона выразила готовность к уступкам по вопросам урегулирования ситуации на Украине, передает «Коммерсант».

Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин открыто заявил о возможных шагах навстречу и определенных уступках. Ушаков подчеркнул: «Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это».

По словам помощника президента, эти шаги со стороны Москвы требуют ответной работы США с Евросоюзом и Киевом. Ушаков уточнил, что уступка или шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить определенные действия от европейских и украинских партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что импульс к урегулированию ситуации на Украине, заданный в Анкоридже, сохраняется.