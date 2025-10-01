Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Часть многоэтажки обрушилась в Нью-Йорке после взрыва
В Нью-Йорке после взрыва частично обрушилась стена многоквартирного дома
В американском Бронксе часть стены многоквартирного дома рухнула в результате взрыва газа, информация о пострадавших пока не поступала.
Инцидент произошел по адресу Александер-авеню, 207, передает РИА «Новости».
Пожарные опубликовали фотографии с места происшествия, на которых видно, что часть внешней стены рухнула и повреждены несколько этажей. Информации о возможных жертвах или пострадавших на данный момент не поступало.
Местный телеканал ABC сообщил, что вероятной причиной обрушения стал взрыв газа. В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы, детали происшествия уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Нью-Йорке произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погибли не менее 19 человек, в том числе девять детей.
А в Москве частично обрушилась кровля в результате пожара в трехэтажном административном здании на востоке города.