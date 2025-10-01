Ан-124 доставил в Москву американский истребитель времен войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский истребитель времен Второй мировой войны P-63 «Кингкобра», доставленный самолетом Ан-124 из Петропавловска-Камчатского, прибыл в Москву для реставрации, передает ТАСС. Самолет был обнаружен в 2023 году экспедицией Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны РФ на дне озера Витаминное.

Экспедицию по подъему самолета провели минувшим летом водолазы Русской подводно-исследовательской экспедиции совместно с военными летчиками. Затем находку доставили из труднодоступного района Камчатки в Петропавловск-Камчатский гидрографическим судном ГС-198.

В ходе изучения архивных документов специалисты выяснили, что самолет принадлежал подразделению, участвовавшему в Курильской десантной операции, а пилотировал его лейтенант Зинедин Мустафаев. 16 октября 1945 года во время тренировочного полета произошла катастрофа. Самолет после реставрации планируют выставить в музее военно-технической истории.

