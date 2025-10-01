Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.2 комментария
Дeнь Cуxoпутныx вoйcк отмечают в России
В среду, 1 октября, в России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.
День Сухопутных войск отмечается ежегодно 1 октября согласно указу президента России «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года, передает РИА «Новости».
Дата праздника связана с тем, что 1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года царь Иван Грозный издал указ, которым были созданы стрелецкие полки («огнестрельная пехота»), постоянная сторожевая служба, а артиллерия была выделена в самостоятельный род войск.
Кроме того, 1 октября отмечают Мeждунapoдный дeнь кoфe, Мeждунapoдный дeнь музыки, Мeждунapoдный дeнь пoжилыx людeй, Мeждунapoдный дeнь бaлeтa и Вceмиpный дeнь вeгeтapиaнcтвa. В Китае празднуют Дeнь oбpaзoвaния Китaйcкoй Нapoднoй Реcпублики.