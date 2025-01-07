То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.0 комментариев
Польша сообщила о готовности увеличить экспорт электроэнергии на Украину
Министр климата Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения заявила о готовности увеличить экспорт электроэнергии на Украину при условии, что Киев «выразит такое желание».
По ее словам, Польша готова увеличить поставки электроэнергии на Украину, если Киев проявит инициативу, передает РИА «Новости».
Хенниг-Клоцка отметила, что польский оператор уже готов к увеличению объемов подачи электроэнергии на Украину, однако «вопрос в том, захочет ли Украина этим воспользоваться».
Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сообщалось, что прекращение транзита газа из России может привести к резкому росту цен на Украине, в том числе на газ и другие товары.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, а возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.