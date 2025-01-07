Польша сообщила о готовности увеличить экспорт электроэнергии на Украину

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Польша готова увеличить поставки электроэнергии на Украину, если Киев проявит инициативу, передает РИА «Новости».

Хенниг-Клоцка отметила, что польский оператор уже готов к увеличению объемов подачи электроэнергии на Украину, однако «вопрос в том, захочет ли Украина этим воспользоваться».

Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сообщалось, что прекращение транзита газа из России может привести к резкому росту цен на Украине, в том числе на газ и другие товары.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, а возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.