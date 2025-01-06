Кадыров: Спецназ «Ахмат» уничтожил вражеский танк Т-64 на Суджанском направлении

Tекст: Дарья Григоренко

Кадыров в своем в Telegram-канале рассказал, что отряд «Оптима» спецназа «Ахмат» напомнил «укронатовцам», что даже на бронетехнике следует быть крайне осторожными. «На Суджанском направлении ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар – и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома. Затем бойцы »Аида« завершили начатое боевыми товарищами», – написал глава Чечни.

Ранее сообщалось, что под Суджей в Курской области бойцы «Ахмата» значительно ослабили артиллерию ВСУ, что заставило противника изменить тактику и сделать ставку на FPV-дроны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти направили отряд дронов в Курскую область для противодействия подразделениям «Ахмата». Боевики ВСУ бежали при угрозе столкновения с бойцами «Ахмата» в этом регионе. Из-за нехватки военной техники ВСУ использовали строительные машины в Курской области.