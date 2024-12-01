30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Бойцы «Ахмата» ослабили артиллерию ВСУ под Суджей
Бойцы «Ахмата» уменьшили активность артиллерии ВСУ под Суджей в Курской области
Под Суджей в Курской области бойцы «Ахмата» значительно ослабили артиллерию ВСУ, что заставило противника изменить тактику и сделать ставку на FPV-дроны.
Бойцы спецназа «Ахмат» под Суджей в Курской области успешно «проредили» артиллерию Вооруженных сил Украины, сообщает «РИА Новости». Как рассказал боец группы «Аида» с позывным «Элджей», активность артиллерии противника значительно снизилась. «Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили», – отметил он в своем заявлении.
Собеседник агентства уточнил, что ВСУ изменили тактику боевых действий на данном участке. В настоящее время украинские военные отдают предпочтение использованию FPV-дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти направили отряд дронов в Курскую область для противодействия подразделениям «Ахмата». Боевики ВСУ бежали при угрозе столкновения с бойцами «Ахмата» в этом регионе. Из-за нехватки военной техники ВСУ использовали строительные машины в Курской области.