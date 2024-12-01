Бойцы «Ахмата» уменьшили активность артиллерии ВСУ под Суджей в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы спецназа «Ахмат» под Суджей в Курской области успешно «проредили» артиллерию Вооруженных сил Украины, сообщает «РИА Новости». Как рассказал боец группы «Аида» с позывным «Элджей», активность артиллерии противника значительно снизилась. «Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили», – отметил он в своем заявлении.

Собеседник агентства уточнил, что ВСУ изменили тактику боевых действий на данном участке. В настоящее время украинские военные отдают предпочтение использованию FPV-дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти направили отряд дронов в Курскую область для противодействия подразделениям «Ахмата». Боевики ВСУ бежали при угрозе столкновения с бойцами «Ахмата» в этом регионе. Из-за нехватки военной техники ВСУ использовали строительные машины в Курской области.