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    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

    3 комментария
    27 ноября 2024, 08:42 • Новости дня

    ВСУ использовали строительные машины в Курской области из-за нехватки техники

    ВСУ из-за нехватки техники применили строительные самосвалы под Суджей

    Tекст: Мария Иванова

    ВСУ начали использовать строительные самосвалы под Суджей в связи с нехваткой военной техники, сообщили бойцы спецназа «Ахмат», наблюдающие за ситуацией с помощью БПЛА.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с нехваткой техники в районе Суджи, сообщает РИА «Новости». По словам оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным «Элджей» из группы спецназа «Ахмат», ВСУ вынуждены использовать гражданский транспорт, включая строительные самосвалы.

    «Когда контрнаступление наших началось, было видно, как множество техники отступает за Суджу. Сейчас технику редко наблюдаем», – отметил собеседник агентства.

    Оператор FPV-дрона с позывным «Омут» добавил, что в последний месяц почти не замечает техники ВСУ на участке к северо-востоку от Суджи. Он подчеркнул, что иногда ВСУ используют строительные самосвалы, которые бросают на месте. Также «Омут» сообщил, что операторы БПЛА чаще всего наблюдают пикапы вместо специализированной военной техники.

    С 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 тыс. военных.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки по гражданским объектам. Он подчеркнул, что противник получит ответ, а все задачи России будут выполнены.

    В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).

    Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья, он также похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца с позывным «Хохол» за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины.

    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 16:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце прошлой недели, 23 ноября, ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, информировало Минобороны России.

    В этот день украинские боевики выпустили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, они прилетели рядом с Лотаревкой, расположенной в 37 километрах к северо-западу от Курска, указало ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ целились по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

    Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывавший дивизион, уничтожил три ракеты ATACMS, две из них достигли цели. Ударом повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, заключили в Минобороны.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Отмечалось, что большую часть выпущенных ракет перехватили.

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    26 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    Царев: Зеленский рискнет отправить ВСУ в контрнаступление до инаугурации Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зеленский может до инаугурации Трампа отправить войска в контрнаступление, чтобы создать ложное впечатление о возможностях ВСУ. Но неудача будет стоить ему дорого, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев отметил, что несмотря на недостаток ресурсов, контрнаступление ВСУ не следует исключать. «Несмотря на явный недостаток ресурсов, я бы не отметал контрнаступление ВСУ на каком-либо участке как невозможное», – написал экс-депутат Рады в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка к инаугурации Дональда Трампа создать иллюзию способности ВСУ навязывать инициативу может дорого обойтись президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае неудачи. Однако, по мнению Царева, Зеленский «может рискнуть и попробовать».

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский анонсировал контратаки украинских войск. По его словам, победа невозможна, если ВСУ будут действовать только в обороне. Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте.

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    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    26 ноября 2024, 19:27 • Новости дня
    Сырский рассказал о планах контратак ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о планах контратак украинских военных, при этом не раскрыв деталей, пишут украинские СМИ.

    Эту информацию сообщил военный блогер Кирилл Сазонов, присутствовавший на встрече Сырского с блогерами, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По словам Сазонова, Сырский сказал: «Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто – увидите».

    Сообщается, что в ходе встречи главком ВСУ признал, что Покровское и Кураховское направления являются самыми сложными для украинских войск.

    Ранее Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной ситуации на фронте, а также сообщил о наступлении российской армии, которое он охарактеризовал как одно из самых интенсивных продвижений с начала конфликта.

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    26 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото атаковавших аэродром в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены обломки американских дальнобойных ракет ATACMS, накануне атаковавших аэродром Курск-Восточный в Курской области.

    На фото из Telegram-канала военного ведомства показаны фрагменты уничтоженных российской ПВО ракет ATACMS американского производства.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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    26 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и европейские чиновники обсуждают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, пишет Washington Post (WP).

    Как говорится в материале WP, источники издания утверждают, что эти переговоры могут включать территориальные уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что ранее в Европейском союзе тема мирных переговоров была практически табуирована, но теперь наблюдается «тихое признание» возможности территориальных уступок для достижения мира.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    26 ноября 2024, 21:44 • Новости дня
    Блинкен: При Байдене США успеют обеспечить Украину всем необходимым в 2025 году
    Блинкен: При Байдене США успеют обеспечить Украину всем необходимым в 2025 году
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.

    Администрация президента США Джо Байдена намерена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта с Россией в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Италии после встречи стран G7, передает РИА «Новости».

    Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена будет поддерживать Украину и Европу до окончания своего срока. Он отметил, что это осуществляется благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе и общественности, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины.

    Глава американской дипломатии добавил, что более 50 стран оказывают поддержку Украине. «Мы намерены сделать все, чтобы Украина могла либо продолжать сражаться в 2025 году, либо вести переговоры с позиции силы», – заявил Блинкен.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

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    26 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Копанки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны около Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены пять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, танк, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожена станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки, Дачного и Славянска ДНР, отчитались в Минобороны.

    Отражены три контратаки формирований 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, бронемашина. Уничтожен склад боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 14-й бригады нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты 68-й пехотной, 151-й механизированной бригад ВСУ и 132-й бригады теробороны рядом с Гродовкой, Даченским, Миролюбовкой, Димитровым и Правдовкой ДНР, перечислили в Минобороны.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, 203-мм самоходную артустановку «Пион», 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины у Лебедевки и Казачьей Лопани. Потери ВСУ при этом составили до 115 военнослужащих, танк и 122-мм гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    Накануне сообщалось что ВС России освободили село Романовка в ДНР.

    За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР.

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    27 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам

    Подполье сообщило о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом

    Удар по базе ВСУ под Харьковом привел к многочисленным жертвам
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В пригороде Харькова, в подконтрольном ВСУ районе, произошла мощная детонация, вызванная ударом по складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, что привело к многочисленным жертвам, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по месту дислокации украинских сил в пригороде Харькова привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, удар был нанесен со стороны Чугуева. Лебедев отметил, что детонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами, что вызвало многочисленные жертвы среди украинских военных.

    Лебедев добавил, что точное количество погибших пока неизвестно, но информация о разрушениях и жертвах продолжает поступать. Пророссийские силы утверждают, что удар был значительным и нанес серьезный урон месту дислокации украинских сил, включая технику и боеприпасы.

    Официальной информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.

    Накануне российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Житомирской области, среди которых были представители из Латинской Америки. В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.

    А в минувшее воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, сообщал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

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    26 ноября 2024, 10:45 • Новости дня
    WSJ: Европа собралась оплачивать производство оружия на Украине
    WSJ: Европа собралась оплачивать производство оружия на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны разрабатывают схему, по которой они будут финансировать производство оружия на Украине, чтобы поддержать боевые действия Киева. Схема включает в себя ракеты и дроны, которые могут поражать российскую территорию, отмечает The Wall Street Journal.

    Европейские союзники Украины решили поддержать Киев, финансируя контракты украинского правительства на производство вооружения. Это связано с нехваткой ресурсов у европейцев для обеспечения необходимого объема поставок, отмечает The Wall Street Journal.

    Финансирование будет направлено украинским производителям вооружений, которые испытывают нехватку средств, для создания оборудования для вооруженных сил страны. В список входят как ракеты дальнего действия, так и дроны, способные наносить удары по российской территории.

    При этом Украина самостоятельно указывает своим союзникам, с какими компаниями сотрудничать и какое вооружение закупать, однако европейцы занимаются проверкой производителей перед подписанием сделок, указывает газета.

    В минувшие выходные замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр сообщила, что Украина создает «более чем одну» баллистическую ракету вопреки финансовым трудностям. Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, заявил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров.

    Между тем эксперт Вячеслав Смоленко выразил сомнение в способности украинской ракеты-дрона «Паляница» преодолеть расстояние 1,5 тыс. км, указывая на несоответствие ее характеристик.

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    26 ноября 2024, 13:59 • Новости дня
    Американцы высказались за прекращение помощи Украине

    51% американцев считают необходимостью прекращение военной помощи Украине

    Американцы высказались за прекращение помощи Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Согласно опросу CBS News и YouGov, 51% американцев считают, что США должны прекратить военную помощь Украине, 79% респондентов уверены, что новая администрация Трампа должна сфокусироваться на ограничении этой поддержки.

    Согласно данным опроса, проведенного телеканалом CBS News и социологической службой YouGov, большинство американцев выступают за прекращение военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Из более чем 2,2 тыс. опрошенных 51% считают, что США не должны продолжать отправку оружия и военной поддержки Киеву, в то время как 49% по-прежнему поддерживают такие меры.

    Кроме того, 79% респондентов полагают, что ограничение помощи Украине должно стать приоритетной задачей для администрации избранного президента Дональда Трампа. Из них 33% считают, что это должно быть «высокоприоритетной» задачей, а 36% присвоили ей «среднюю степень приоритетности». Опрос проводился в период с 19 по 22 ноября и охватил широкий круг американцев.

    Администрация нынешнего президента США Джо Байдена активно поддерживала Украину, предоставляя гуманитарную и военную помощь, в том числе обучение украинских военных, на сумму, превышающую 59 млрд долларов. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что увеличение поставок оружия Украине не изменит их решимости во время специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обещал урегулировать конфликт еще до своей инаугурации в начале следующего года, Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку.

    Киев пообещал Трампу энергоресурсы и минералы, включая литий, в обмен на военную помощь.

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    26 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Вандала задержали за рисование на церквях «числа зверя»

    В Тернополе задержан вандал, разрисовавший 17 церквей символами «числа зверя»

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Тернополя задержала местного жителя за порчу фасадов 17 церквей, где он оставлял «число зверя» и перевернутые кресты.

    Как сообщает РИА «Новости», полиция в Тернополе на Украине задержала 44-летнего жителя города, который разрисовывал стены церквей символами, в том числе «числом зверя» и перевернутыми крестами. Вандализм был зафиксирован на фасадах семнадцати церквей.

    Мотивы своих действий задержанный не объяснил. По словам представителей правоохранительных органов, мужчине грозит либо штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, икона Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры пострадала от рук вандала, пытавшегося разбить ее камнем.

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