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ВСУ использовали строительные машины в Курской области из-за нехватки техники
ВСУ из-за нехватки техники применили строительные самосвалы под Суджей
ВСУ начали использовать строительные самосвалы под Суджей в связи с нехваткой военной техники, сообщили бойцы спецназа «Ахмат», наблюдающие за ситуацией с помощью БПЛА.
Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с нехваткой техники в районе Суджи, сообщает РИА «Новости». По словам оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным «Элджей» из группы спецназа «Ахмат», ВСУ вынуждены использовать гражданский транспорт, включая строительные самосвалы.
«Когда контрнаступление наших началось, было видно, как множество техники отступает за Суджу. Сейчас технику редко наблюдаем», – отметил собеседник агентства.
Оператор FPV-дрона с позывным «Омут» добавил, что в последний месяц почти не замечает техники ВСУ на участке к северо-востоку от Суджи. Он подчеркнул, что иногда ВСУ используют строительные самосвалы, которые бросают на месте. Также «Омут» сообщил, что операторы БПЛА чаще всего наблюдают пикапы вместо специализированной военной техники.
С 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 тыс. военных.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки по гражданским объектам. Он подчеркнул, что противник получит ответ, а все задачи России будут выполнены.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).
Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения украинских военных позиций на Харьковском направлении близ населенного пункта Стрелечья, он также похвалил отряд спецназа «Ахмат» под руководством украинца с позывным «Хохол» за успешные операции на фронте против Вооруженных сил Украины.