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Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
Российская истребительная авиация в последние сутки уничтожила самолет МиГ-29 украинских военно-воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.
Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы Hammer и один снаряд РСЗО HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата.
Группировка «Центр» поразила украинские войска в ряде районов, в том числе у Щербиновки и у Дзержинска. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 410 военнослужащих, два танка Leopard, несколько бронетранспортеров и артиллерийских установок.
Группировка «Восток» поразила формирования ВСУ в Нескучном и Зеленом Поле. Потери противника составили до 150 человек, уничтожена боевая бронированная машина MaxxPro.
Группировки «Днепр» заняла более выгодные позиции поразила ВСУ в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортер М113.
Ранее средства противовоздушной обороны России сбили самолеты Су-27 вооруженных сил Украины.