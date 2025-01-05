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Суд изъял имущество экс-чиновника МЭР на 500 млн рублей
Имущество Храновского изъяли из-за неподтвержденных доходов на 500 млн рублей
Имущество бывшего чиновника Минэкономразвития Игоря Храновского на сумму 500 млн рублей было изъято судом в доход государства из-за неподтвержденных доходов.
Как сообщает ТАСС, суд изъял имущество Игоря Храновского, экс-директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития, на общую сумму порядка 500 млн рублей. В правоохранительных органах уточнили, что изъятое имущество включало в себя крупные суммы наличных в различных валютах, элитные автомобили и дорогостоящую недвижимость.
«Общая стоимость имущества, приобретенного Храновским на неподтвержденные доходы и в связи с этим обращенного в доход государства, оценивается примерно в полмиллиарда рублей. Речь идет о крупных суммах наличных денежных средств в различных валютах, элитных автомобилях и дорогостоящей недвижимости», – сказали в правоохранительных органах.
Согласно материалам дела, суд обратил в доход государства земельный участок в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья и коттедж. Кроме того, изъяты три нежилых помещения в Москве и семь автомобилей премиум-класса, а также значительные суммы наличных денег. Храновского задержали в марте 2024 года с экс-депутатом Владимиром Кайшевым по обвинению в рейдерском захвате и похищении газа.
По версии следствия, Храновский подготовил документы для незаконного отзыва лицензии у компании на добычу минеральной воды. В результате скважину передали в управление другой компании, контролируемой государством и профсоюзами. Чиновник обвиняется в превышении полномочий. В ноябре прошлого года Кунцевский суд по иску Генпрокуратуры обратил имущество в доход государства, однако тогда стоимость изъятого не уточнялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игорь Храновский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. В ходе расследования уголовного дела против него выявлено имущество и автопарк, стоимость которых составляет сотни млн. рублей. Чиновники Минэкономразвития, задержанные в Минеральных Водах, пытались завладеть 50% акций одного из предприятий, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.