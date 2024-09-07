Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
У экс-главы департамента МЭР Храновского нашли активы на сотни миллионов
«Коммерсант»: У экс-главы департамента МЭР Храновского изъяли активы на сотни миллионов
В ходе расследования уголовного дела против экс-главы департамента Минэкономразвития по развитию Северного Кавказа Игоря Храновского выявлено имущество и автопарк, стоимость которых составляет сотни миллионов рублей.
Активы Храновского оцениваются в сотни миллионов рублей, также фигурант уголовного дела оформил на свою мать здание в Москве площадью 342,3 кв. метра, стоимость которого оценивается в 33 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Бывшей супруге Храновский подарил автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG, а брату участок размером 2879 кв. метров с домом стоимостью 38 млн рублей.
На доверенное лицо чиновника были зарегистрированы автомобили Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne. В ходе обыска у Храновского изъяли денежные средства в размере 433 тыс. долларов, 53 тыс. евро и 3,7 млн рублей.
Ранее ФСБ опубликовала видео с задержанными чиновниками Минэкономразвития.