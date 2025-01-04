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Хлебокомбинат в Приднестровье остановился из-за отсутствия газа
В городе Рыбница непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) хлебокомбинат приостановил работу из-за отключения поставок газа, сообщают местные телеканалы.
Директор хлебокомбината Владимир Сычев сообщил в эфире телеканала «Первый Приднестровский», что предприятие было вынуждено прекратить свою деятельность из-за прекращения поставок газа в Приднестровье, передает РИА «Новости».
На заводе нет электропечи, что делает невозможным продолжение работы в условиях газового кризиса.
На хлебокомбинате работает 64 человека, но сейчас задействованы только водители, кладовщики и охранники. Остальные сотрудники временно не работают, однако им будут выплачивать две трети от заработной платы.
Ранее в Приднестровье из-за нехватки электроэнергии начали отключать свет в нескольких городах, включая Тирасполь и Бендеры.