В Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии

В Приднестровье начали отключать электричество из-за дефицита на Молдавской ГРЭС

Tекст: Ольга Иванова

Власти Приднестровья были вынуждены начать веерные отключения электроэнергии с 3 января, передает ТАСС. Это связано с тем, что Молдавская ГРЭС, работающая сейчас на угле вместо газа, не справляется с возросшим потреблением электроэнергии.

Согласно информации министерства экономического развития непризнанной республики, свет будут отключать ежедневно в определенных районах. В список городов, где начнутся отключения, входят Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Каменка и другие населенные пункты.

Отключения будут проводиться с 18.00 (19.00 мск) и продлятся один час. Эти меры принимаются в попытке справиться с текущим энергетическим кризисом в регионе, вызванным ограниченной способностью Молдавской ГРЭС генерировать необходимое количество электроэнергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.

Кроме того, в Приднестровье энергетический кризис привел к отключению тепла и газа в 1,5 тыс. многоэтажек и 72 тыс. частных домов, вынуждая власти искать альтернативные решения.