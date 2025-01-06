Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.4 комментария
На Украине сообщили о вспышке метапневмовируса
На Украине зафиксировали вспышку распространения метапневмовируса
На Украине с начала текущего года был зарегистрирован метапневмовирус, сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.
По ее словам, официально подтверждены 13 случаев заболевания, но их реальное число, вероятно, больше, передает РИА «Новости».
Голубовская отметила, что вирус может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей, к которым особенно уязвимы дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
В воскресенье в Казахстане выявили 30 случаев метапневмовируса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, вызывающего симптомы, схожие с другими вирусами, система здравоохранения страны оказалась перегружена. В Минздраве РФ сообщили, что тяжелое течение метапневмовируса особенно опасно для детей до пяти лет и пожилых людей старше 65 лет, а также лиц с иммунодефицитом.