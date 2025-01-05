В Раде допустили потерю Харькова и Днепропетровска из-за атак в Курской области

Tекст: Олег Исайченко

Как отметила Безуглая, «россияне берут под контроль природные ресурсы, захватывают брошенные фортификации, продвигаются на десятки километров в день», поэтому в скором времени «фортеця Покровск» перестанет быть «фортецей» (крепостью Красноармейск – прим. газеты ВЗГЛЯД).

Но, похоже, «защита Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов» и «реформа армии» не входят в число приоритетов украинского военно-политического руководства, добавляет депутат.

«Генералам необходимо показать еще одно «вперед-вперед, доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно руководят ВСУ; паразитировать на краткосрочной эйфории и надеждах населения, чтобы дальше продержаться и ничего не менять. Чтобы скрыть свои преступления: то наступление на юге в 2023 году, то Курская область в 2024 году. И что теперь? Иллюзии», – указала она.

В итоге эта «трагедия и абсурд» могут привести к тому, что украинская армия утратит Днепропетровск и Харьков, допускает Безуглая.

Ранее немецкие СМИ указывали, что ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР. Как признали авторы журнала Der Spiegel, армия России обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад.