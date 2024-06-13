Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
«Завод имени Дегтярева» подал в суд на фирму брата Максима Галкина
«Завод имени Дегтярева» подал к фирме брата Максима Галкина иск на 2,1 млн рублей
ОАО «Завод им В.А. Дегтярева» подал иск на 2,1 млн рублей против «Оружейных мастерских» – фирмы брата Максима Галкина* Дмитрия, сообщил Арбитражный суд Москвы.
Иск подан в связи с задолженностью по договору поставки от 2023 года. Арбитражный суд Москвы сообщил, что иск принят к производству, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что у брата Максима Галкина* прошли обыски. Сообщалось, что Дмитрий ранее служил в силовых структурах, а обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом