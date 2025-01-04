Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.3 комментария
Фицо обнаружили в пятизвездочном отеле Ханоя после его «исчезновения»
Местонахождение премьера Словакии Фицо раскрыли по видео из отеля во Вьетнаме
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, «исчезнувший» после поездки в Москву, обнаружен во Вьетнаме, где он снят в роскошном отеле Capella Hanoi, пишет издание Dennik N.
Последние две недели информация о его местонахождении отсутствовала. Единственное, что было известно, это его поездка в Москву в декабре. С тех пор он появлялся лишь в видеообращениях в социальных сетях, что породило множество вопросов о его пребывании, передает РБК.
В последнем видео, опубликованном в четверг, Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа. Запись была сделана на фоне золотых штор, стола и старинного телефона, что помогло одному из читателей узнать интерьер номера отеля Capella Hanoi.
Стоимость ночи в люксе Grand Opera Madam Butterfly превышает 6000 евро. Редакция Dennik N пыталась связаться с Фицо через стойку ресепшен отеля, но звонок в номер остался без ответа. Администратор отеля подтвердил, что в данный момент гостя в номере нет. Аппарат правительства Словакии отказался комментировать местонахождение премьера.
В декабре Фицо посетил Москву для обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным вопросов транзита газа через Украину.
Также он выразил благодарность Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.
Между тем советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко нахамил в ответ на визит Фицо, заявив, что такие контакты «лишь создают иллюзию дружбы и поддержки».