Фицо обнаружили в пятизвездочном отеле Ханоя после его «исчезновения»

Местонахождение премьера Словакии Фицо раскрыли по видео из отеля во Вьетнаме

Tекст: Елизавета Шишкова

Последние две недели информация о его местонахождении отсутствовала. Единственное, что было известно, это его поездка в Москву в декабре. С тех пор он появлялся лишь в видеообращениях в социальных сетях, что породило множество вопросов о его пребывании, передает РБК.

В последнем видео, опубликованном в четверг, Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа. Запись была сделана на фоне золотых штор, стола и старинного телефона, что помогло одному из читателей узнать интерьер номера отеля Capella Hanoi.

Стоимость ночи в люксе Grand Opera Madam Butterfly превышает 6000 евро. Редакция Dennik N пыталась связаться с Фицо через стойку ресепшен отеля, но звонок в номер остался без ответа. Администратор отеля подтвердил, что в данный момент гостя в номере нет. Аппарат правительства Словакии отказался комментировать местонахождение премьера.

В декабре Фицо посетил Москву для обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным вопросов транзита газа через Украину.

Также он выразил благодарность Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

Между тем советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко нахамил в ответ на визит Фицо, заявив, что такие контакты «лишь создают иллюзию дружбы и поддержки».