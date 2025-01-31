Названа вероятная причина крупного пожара в московском хостеле

МСК: Причиной пожара в московском хостеле стало замыкание проводки в потолке

Tекст: Мария Иванова

В административном здании на северо-западе Москвы произошло возгорание из-за замыкания проводки в потолке, передает ТАСС. По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено Тушинским межрайонным следственным отделом по ст. 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Предварительно установлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки в потолочном пространстве», – заявили в ведомстве.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, а также проверяют наличие возможных нарушений при эксплуатации электрооборудования в здании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проживавшие в хостеле на северо-западе Москвы мигранты находились в здании, где произошел крупный пожар.

Для борьбы с возгоранием задействовали четыре вертолета, включая три Ка-32 и один Ми-26. Благодаря привлечению авиации и пожарного поезда пожар локализовали, его площадь составила 2 тыс. кв. метров.