В загоревшемся хостеле на северо-западе Москвы жили мигранты

В загоревшемся хостеле на северо-западе Москвы жили работавшие на стройке мигранты

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в здании бывшего завода, где на момент возгорания располагался хостел, передает ТАСС. В оперативных службах сообщили, что пожар был обнаружен ответственным по хостелу, который предупредил всех жильцов и помог им эвакуироваться. Люди быстро покинули помещение, собрав свои вещи. В результате оперативных действий спасателей более 300 человек были эвакуированы, а 60 человек спасены. Информации о пострадавших не поступало.

По словам представителя оперативных служб, первоначальная разведка здания показала отсутствие людей внутри после эвакуации. Все жильцы, преимущественно мигранты, на момент возгорания работали на стройке.

Причиной быстрого распространения огня стал поздний вызов пожарных, отметили в оперативных службах.

В данный момент пожарным удалось локализовать огонь на площади 2 тыс. кв. метров. На борьбу с возгоранием были направлены четыре вертолета, которые сбросили более 100 тонн воды и пены на пылающее здание. Всего в тушении принимали участие 155 человек и 45 единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре вертолета, включая три Ка-32 и один Ми-26, задействовали в борьбе с пожаром в здании с хостелом на площади 2 тыс. кв. метров на северо-западе Москвы, где благодаря привлечению авиации и пожарного поезда локализовали крупный пожар в административном здании, после того как огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров и частично обрушилась кровля.



