Пожар площадью 1,5 тыс. квадратных метров охватил административное здание в Москве

Административное здание загорелось в Москве, кровля частично обрушилась

Tекст: Денис Тельманов

По информации МЧС России, передает РИА «Новости», пожар вспыхнул в административном здании в Сходненском тупике в Северо-западном округе Москвы. Общая площадь возгорания достигла 1,5 тыс. квадратных метров, произошло частичное обрушение крыши сооружения.



Спасатели продолжают эвакуацию людей. На текущий момент из здания уже удалось вывести порядка 50 человек. Однако операция по эвакуации еще не завершена, и сотрудники МЧС работают над тем, чтобы обеспечить безопасность всех людей, находившихся в здании на момент пожара.

Причины возгорания на данный момент не установлены. Пожарные продолжают бороться с огнем, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение и минимизировать возможный ущерб. На месте происшествия работает значительное количество спасательных и пожарных подразделений.

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