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В Новгородской области спасли 27 человек при пожаре в пятиэтажке
Спасатели эвакуировали 27 человек при пожаре в поселке Панковка Новгородской области
В поселке Панковка Новгородского района загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома, спасатели эвакуировали 27 человек с верхних этажей с использованием высотной техники.
Как передает РИА Новости, в поселке Панковка Новгородского района произошел пожар в субботу вечером. Возгорание началось в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. На верхних этажах жители дома просили о помощи из-за сильного задымления.
По данным пресс-службы Управления МЧС по региону, личный состав государственной противопожарной службы спас 27 человек с верхних этажей.
Отмечается, что на ликвидацию пожара, охватившего площадь 40 квадратных метров в квартире, были направлены 16 спасателей и пять единиц техники. Пожар был успешно потушен, однако двум жителям дома понадобилась медицинская помощь. Как писала газета ВЗГЛЯД, в доме престарелых в городе Нови-Сад на севере Сербии случился пожар, в результате которого погибли восемь человек и еще пятеро получили ранения. Газета также сообщала, что в Шадринске Курганской области произошло возгорание в общежитии, в результате которого эвакуировали 50 человек, пострадавших нет.