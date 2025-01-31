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К тушению пожара в хостеле на северо-западе Москвы привлекли четыре вертолета
Четыре вертолета, включая три Ка-32 и один Ми-26, задействовали в борьбе с пожаром в здании с хостелом на площади 2 тыс. кв. метров на северо-западе Москвы.
К тушению пожара на северо-западе Москвы были привлечены три вертолета Ка-32 и один Ми-26. Пожар охватил здание с хостелом на площади 2 тыс. кв. метров, передает ТАСС.
Сотрудники оперативных служб сообщили, что пожар начался утром в пятницу. Огонь удалось локализовать на указанной площади. Вертолеты обеспечивали подачу воды и помогали в охлаждении конструкций здания, предотвратив дальнейшее распространение огня.
Пресс-служба МЧС уточнила, что в тушении участвовала дополнительная авиация Московского авиационного центра, что значительно ускорило процесс локализации и ликвидации пожара. Работы продолжаются под контролем специалистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-западе Москвы произошел пожар в двухэтажном административном здании, из-за которого частично обрушилась кровля. Позже сообщалось, что огонь в здании с хостелом распространился на 2 тыс. кв. метров.
Благодаря привлечению авиации и пожарного поезда, крупный пожар удалось локализовать.