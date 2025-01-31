Площадь пожара в московском хостеле достигла 2 тыс. кв. метров

На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов

На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов

Tекст: Вера Басилая

На борту разбившегося в США самолета были 14 фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На борту также находились тренеры и родственники спортсменов, передает РИА «Новости».

Американский фигурист Джон Маравилла выразил свое потрясение по поводу случившегося.

«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – заявил он.

Шишкова и Наумов знамениты своими спортивными достижениями. Помимо золотой медали чемпионата мира 1994 года, у пары также есть серебро чемпионата мира 1995 года и бронза 1993 года. Кроме того, они четырежды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы в начале 1990-х и завоевали серебро на чемпионате Европы 1994 года.

В последние годы Шишкова и Наумов занимались тренерской работой в США. Их сын, Максим Наумов, также выступает в фигурном катании под их руководством. На прошедшем турнире в Уичито Вадим Наумов тренировал одиночника Дэвида Чжао. Оба представляют школу фигурного катания Бостона.

Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

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