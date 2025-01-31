Вертолет и поезд привлекли к тушению пожара в хостеле на северо-западе Москвы

Tекст: Мария Иванова

На северо-западе Москвы произошел крупный пожар в здании, где ранее находился завод, а в настоящее время расположен хостел, сообщает ТАСС. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров. Для борьбы с огнем привлечены вертолет, который уже совершил два сброса воды, забирая ее из Москвы-реки, и пожарный поезд с цистернами, содержащими 150 тонн воды и 4 тонны пенообразователя.

Пожарным удалось локализовать возгорание, однако ликвидация осложняется из-за высокой температуры и пожарной нагрузки.

На момент происшествия более 300 человек были эвакуированы из здания, а еще 60 спасены. Сведения о пострадавших не поступали.

Причиной пожара могла стать неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей. Оперативные службы рассматривают эти версии в качестве вероятных причин возникновения огня. Службы продолжают работу на месте инцидента для полной ликвидации последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве произошел пожар в двухэтажном административном здании на северо-западе города, огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров, частично обрушилась кровля. Позднее огонь в здании с хостелом распространился пожар на площади до 2 тыс. кв. метров.