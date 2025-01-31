  • Новость часаМИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнёрами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    31 января 2025, 11:17 • Новости дня

    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе

    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО, пишет Bloomberg.

    В условиях продолжающегося украинского кризиса Россия нашла неожиданных союзников среди лидеров некоторых европейских стран – Словакии, Австрии и Хорватии, передает Bloomberg.

    Так, бывший министр обороны Словакии Ярослав Над, известный своей поддержкой Украины, оказался под следствием по обвинениям в злоупотреблении властью и взяточничестве. По мнению авторов статьи, это «политически мотивированное дело», а сама ситуация подчеркивает изменения в политическом курсе страны.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно посетил Кремль для обсуждения поставок газа, стал приводить страну в соответствие с позицией России.

    Bloomberg пишет, что такое изменение векторa политики Словакии напоминает шаги венгерского премьера Виктора Орбана, который давно ставит под сомнение поддержку Украины со стороны ЕС и требует отмены санкций против России.

    Кроме того, Габор Гери из Policy Solutions считает, что Орбан больше не одинок в своем подходе, а в ЕС будет увеличиваться количество стран, меняющих вектор политики в сторону отказа от финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены. Также Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете.

    Кроме того, ряд стран Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители.

    30 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин оценил потенциал межрегиональных перевозок речным транспортом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку проекту «Речные магистрали», который предполагает развитие межрегиональных пассажирских перевозок речным транспортом.

    Путин поддержал проект «Речные магистрали» в ходе встречи с главой Минтранса Романом Старовойтом, передает ТАСС. Президент отметил «хороший потенциал» проекта, заслушав доклад министра.

    Старовойт подчеркнул, что речной транспорт в России оставался вне внимания с конца девяностых, несмотря на его востребованность в межрегиональных перевозках. Проект «Речные магистрали» будет реализовываться в пять этапов до 2030 года с участием российских регионов при поддержке федерального центра.

    Министр сообщил, что в текущем году на субсидируемые маршруты пилотных субъектов направлено порядка 150 млн рублей. Планируется подписание соглашений с регионами и проведение дноуглубительных работ, для чего уже приобретено 18 земснарядов.

    Старовойт также доложил о строительстве Багаевского гидроузла на реке Дон и Городецких шлюзов на Волге. Министр подчеркнул, что проект должен охватывать как пассажирские, так и грузовые перевозки, поскольку потенциал речного транспорта сопоставим с автомобильным грузовым перевозками.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом.

    В ходе встречи Старовойт сообщил, что строительство ВСМ Москва – Петербург идет по графику и завершится в срок.

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    31 января 2025, 00:41 • Новости дня
    Минпросвещения предложило помочь детям развивать романтические отношения

    Минпросвещения РФ предложило создать условия для детских романтических встреч

    Минпросвещения предложило помочь детям развивать романтические отношения
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минпросвещения РФ считают, что проведение школьных дискотек поможет создать условия для романтических отношений среди детей, что может повысить интерес молодежи к семейной жизни.

    В ходе круглого стола в Госдуме Наталья Агре, директор департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения РФ, высказалась о необходимости создания условий для начала романтических отношений у детей, сообщает РИА «Новости». Агре подчеркнула важность проведения школьных дискотек, которые могут стать основой для формирования таких условий. Она отметила, что в контексте проводимых серьезных мероприятий у детей остается мало пространства для романтических переживаний.

    «Наверное, очень важно подумать, как воспитательные мероприятия… А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» – сказала Агре.

    По словам Агре, только восемь процентов молодых людей от восемнадцати до двадцати одного года хотят видеть себя в семейной жизни, и это показатель того, что текущие условия не способствуют развитию романтических отношений. Она добавила, что необходимо создать места, куда молодые люди могли бы приглашать друг друга на свидания, что поможет улучшить отношение к семейной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал распространить лучшие практики поддержки материнства и детства, заявил, что демографические вызовы являются сейчас ключевым вопросом для страны, а также дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    31 января 2025, 07:33 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 49 украинских БПЛА в семи регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Система российской противовоздушной обороны за ночь уничтожила 49 украинских беспилотников, включая 25 над Ростовской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников.

    В частности, над Ростовской областью было перехвачено 25 дронов, над Волгоградской – восемь. В Курской области уничтожено шесть беспилотников, в Ярославской – четыре, в Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае – по два аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области беспилотный летательный аппарат упал, в результате чего водитель автомобиля получил ранение ноги. Также повреждено остекление промышленного предприятия.

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    30 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Главный священник СВО заявил о подготовке США «воинов-зверей» на Украине

    Главный священник СВО Василенков заявил о подготовке США «воинов-зверей» на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине «воинов-зверей» с рефлекторной способностью убивать.

    Он отметил участие ведущего военного психолога США Дэйва Гроссмана в обучении украинских военных, которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса», передает РИА «Новости». Василенков подчеркнул, что такая подготовка является частью целенаправленной политики, основанной на неоязыческой идеологии.

    По словам Василенкова, идеология неоязычества опасна тем, что она способствует воспитанию таких «воинов-зверей». Вопрос, по его мнению, заключается в том, как противостоять этому: не уподобляться им, а оставаться верными свету.

    «Но тьма побеждается светом, свет Божий – в сердцах наших воинов», – сказал он.

    Ранее Василенков рассказал, что в день освобождения Авдеевки в ЛНР замироточили иконы Георгия Победоносца и Александра Невского.

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    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

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    30 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Bloomberg: Россия справилась с дефицитом юаней на фоне западных санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия преодолела дефицит юаней на внутреннем рынке, возникший из-за западных санкций, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Россия смогла преодолеть дефицит юаней на внутреннем рынке, который возник на фоне западных санкций, передает РБК.

    Экономист из Bloomberg Economics Алекс Исаков отметил, что денежный рынок в юанях восстановился, а россияне нашли надежные способы снизить курс китайской валюты. «Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надежные способы снизить курс юаня», – сказал Исаков.

    Аналитик BCS Express Михаил Зельцер подтвердил, что проблем с ликвидностью в юанях больше нет, а механизмы экспортных расчетов, ранее нарушенные санкциями, были восстановлены. Ситуация с юаневой ликвидностью обострилась в августе-сентябре прошлого года, когда ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY резко возросла, достигнув 212% годовых. Сейчас этот показатель ниже нуля, что свидетельствует о профиците юаней.

    Источники агентства также указали, что новые санкции США замедлили трансграничные платежи, включая платежи в юанях, поскольку китайские кредиторы требуют больше времени для оценки транзакций.

    В начале января курс юаня на Мосбирже снизился до 13,74 рубля.

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    30 января 2025, 22:46 • Новости дня
    Встреча Фицо с Еврокомиссией отменена из-за сбоя в Бельгии

    Переговоры Фицо с Еврокомиссией по газу отменены из-за сбоя авиасообщения

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа через Украину были отменены из-за технического сбоя авиасообщения над Бельгией.

    Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину были отменены из-за сбоя в авиасообщении над Бельгией, передает ТАСС. Пресс-служба постоянного представительства республики в Брюсселе сообщила, что воздушное сообщение над Бельгией не осуществляется, и самолет с Фицо возвращается в Словакию.

    Фицо планировал обсудить вопрос газового транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Однако из-за сбоя в системе управления воздушным движением страны воздушное пространство Бельгии было закрыто, что и привело к отмене встречи.

    По данным портала Pravda, переговоры перенесли на 3 февраля. Ранее аэропорт Брюсселя также информировал о невозможности отправки любых рейсов из-за технической неполадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, однако подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

    В Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, и его депортируют. Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    31 января 2025, 05:59 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов

    В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.

    Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

    Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.

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    30 января 2025, 14:37 • Новости дня
    Старовойт: Строительство ВСМ Москва – Петербург идет по графику и завершится в срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта Роман Старовойт доложил президенту Владимиру Путину о соблюдении графика строительства высокоскоростной железнодорожной магистрами Москва – Петербург, подчеркнув, что проект будет завершен в срок.

    Старовойт сообщил, что проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом идет по графику, передает РИА «Новости».

    На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил значимость заключенного концессионного соглашения, которое было подписано в дни 50-летия БАМа.

    «Очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Тоже над этим работаем, очень сложный проект, но пока идем по графику. Я возглавляю проектный офис по поручению правительства Российской Федерации, поэтому думаю, что точно в срок будет построена эта линия», – сказал Старовойт.

    Помимо этого, на встрече обсуждалась проблема снижения погрузки на сети железных дорог. Старовойт отметил, что погрузка упала на четыре процента, что меньше ожидаемого падения в 5%.

    «Вопрос есть: по железнодорожному транспорту все в порядке, нормально, но погрузка-то немножко припала, как вы это объясните?» – спросил президент Путин. Старовойт ответил, что снижение объясняется как субъективными, так и объективными причинами, и работа над решением проблемы ведется совместно с Российскими железными дорогами (РЖД), грузоотправителями и операторами вагонов.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, включающий меры поддержки производителей.

    Также Путин потребовал не задирать цены на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на инфраструктуру высокоскоростной железнодорожной магистрали у вокзала будет потрачено 50 млрд рублей, из которых 30 млрд заложены в городском бюджете для старта проекта.

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    31 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Шебекино Белгородской области осталось без света после обстрела

    ВСУ дважды обстреляли Шебекино, оставив жителей без света и выбив окна

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители одной из улиц Шебекина в Белгородской области остались без электричества после двух обстрелов ВСУ, которые повредили линию электропередачи, а также осколками были посечены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

    Жители Шебекино в Белгородской области оказались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате атаки, которая произошла дважды, к счастью, пострадавших нет, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    При обстреле были повреждены окна в одном частном доме, а также осколки посекли два легковых автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен линии электропередачи, что оставило жителей одной из улиц без света.

    Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы планируют приступить к восстановительным работам, как только наступит светлое время суток. Ситуация находится под контролем, и власти предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР девять раз за сутки, ранив при этом трех мирных жителей, включая двух сотрудников МЧС. Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, в результате чего были ранены люди, повреждены жилые дома и административное здание, а большая часть города осталась без света, что сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

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    30 января 2025, 14:02 • Новости дня
    Спецслужбы Киргизии пресекли контрабанду оружия из США в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сорвали деятельность группы, переправившей через республику в Россию более 300 единиц оружия из США, включая пистолеты «Глок» и винтовки «AR-15».

    Как сообщает ГКНБ Киргизии, сотрудники ведомства выявили и пресекли преступную деятельность транснациональной группировки, которая организовала нелегальный канал поставки оружия из США через Киргизию в Россию, передает ТАСС.

    По данным следствия, с 2022 года группировка переправила более 300 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты марки «Глок», CZ, SIG SAUER и штурмовые винтовки AR-15, SIG SAUER.

    В состав преступной группы входили граждане США, России и Киргизии. Их имена и число пока не разглашаются в интересах следствия. Они приобрели оружие через интернет-сайты в США, затем тайно отправляли в Киргизию, замаскировав его под видеоаппаратуру. В Киргизии оружие подготавливали для отправки в Россию.

    В момент получения очередной партии из США в Киргизии задержали одного из членов группировки с поличным. У него изъяли две единицы стволов от штурмовой винтовки и ствол пистолета «Глок-34». Суд постановил заключить его под стражу в СИЗО ГКНБ. ГКНБ продолжает работу по выявлению других участников группы.

    В декабре в Ноябрьске полицейские задержали двух граждан Таджикистана с арсеналом оружия и шпионскими устройствами, включая сотню патронов и лазерный прицел.

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    31 января 2025, 05:05 • Новости дня
    В Воронежской области БПЛА ранил водителя и повредил здание

    БПЛА упал на автомобиль в Воронежской области, ранив водителя и повредив остекление предприятия

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия.

    Как сообщает ТАСС, в Воронежской области произошло падение беспилотного летательного аппарата, в результате чего водитель автомобиля получил ранение. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что инцидент произошел на юге области, где один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль, ранив водителя. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

    Помимо этого, в результате падения фрагментов БПЛА в том же районе были повреждены частный жилой дом и ферма, где выбиты стекла. В Воронеже из-за падения подавленного беспилотника пострадало остекление на промышленном предприятии. Власти ведут расследование инцидента и принимают меры по устранению последствий и обеспечению безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли значительный урон вооруженным силам Украины, которые потеряли около 1275 военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки. Вооруженные силы Украины направили минимум три беспилотника на порт Бердянска, которые были сбиты до при подлете к городу, в результате чего повреждений городской инфраструктуры и пострадавших не было. Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника при попытке атаки на Крым, как сообщило Министерство обороны России.

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    30 января 2025, 15:08 • Новости дня
    Совет ЕС продлил мандат наблюдательной миссии в Армении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского союза объявил о продлении мандата гражданской миссии на армяно-азербайджанской границе до 2027 года, выделив на ее деятельность 44 млн евро.

    Согласно заявлению Совета, новый срок полномочий миссии истекает 19 февраля 2027 года, передает РИА «Новости». На продолжение миссии выделено 44 млн евро.

    Основная задача миссии заключается в наблюдении и подготовке докладов о ситуации на местах. Брюссель надеется, что это поможет укрепить безопасность в конфликтных зонах и восстановить доверие между Арменией и Азербайджаном.

    На данный момент в миссии работают около 200 человек. В ее состав входят как иностранные специалисты, так и сотрудники, принятые на работу на месте.

    Ранее в МИД заявили о беспокойстве России в связи с деятельностью миссии ЕС в Армении. Глава ведомства Сергей Лавров указывал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО.

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    30 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Замглавы МИД обсудил будущее отношений с послом Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Российско-сирийские отношения обсудили замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сирии в России Башар Джаафари на встрече в Москве после визита российской делегации в сирийскую столицу.

    Встреча состоялась по просьбе сирийской стороны. Обсуждение касалось двусторонних отношений между Россией и Сирией, передает РИА «Новости».

    Стороны уделили особое внимание итогам недавнего визита российской межведомственной делегации в Дамаск 28 января.

    Как было подчеркнуто, результаты этого визита играют значимую роль в дальнейшем развитии сотрудничества между Москвой и Дамаском.

    Накануне сообщалось, что российская делегация, в составе которой замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, прибыла в Дамаск.

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    30 января 2025, 14:55 • Новости дня
    ЕК решила выделить более 1 млрд евро на оборонные технологии в 2025 году

    Еврокомиссия решила выделить более 1 млрд евро на оборонные технологии в 2025 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в 2025 году направит более 1 млрд евро на развитие критически важных оборонных технологий, финансирование будет осуществляться в рамках Европейского оборонного фонда.

    Евросоюз планирует выделить в 2025 году значительные средства на развитие оборонных технологий, сообщает РИА «Новости». Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что более 1 млрд евро будет направлено из Европейского оборонного фонда на поддержку инноваций в этой области.

    По словам Ренье, данное финансирование предусмотрено в рамках утвержденной ежегодной программы Европейского оборонного фонда (EDF). Средства будут направлены на развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, связанных с оборонными технологиями.

    Главная цель этих вложений – поддержка разработок критически важных технологий и возможностей в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отказалась поддержать повышение расходов НАТО на оборону до 5% от ВВП, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала США усилить ответственность стран Европейского союза за свою безопасность.

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