Российских мусульман призвали противостоять международному исламскому терроризму

Международная Исламская Миссия призвала российских мусульман противостоять международному исламскому терроризму

Tекст: Валерия Городецкая

«Террористы, как и раньше, пытаются вовлечь мусульман в свою человеконенавистническую идеологию, прикрываясь теми великими духовно-нравственными ценностями, которые имеет наша религия Ислам. Они извращают наши светлые ценности и используют в целях стравливания граждан России по религиозному и этническому признаку», – говорится в обращении главы миссии, опубликованном на сайте организации.

Пшихачев подчеркивает, что мусульмане России, как и представители других традиционных религий страны, несут ответственность за стабильность государства. Он напомнил, что история показала: в трудные времена граждане России, независимо от национальности и вероисповедания, всегда объединялись, чтобы защитить свои ценности и Родину.

«Сегодня это тоже происходит – так было, так есть и так будет. Все наши недруги должны знать: народ России – единое целое, как бы сегодня экстремисты и другие враги не пытались оказать на нас влияние, давление через провокации, различные спекуляции. Наша задача помнить и показывать всем остальным: мы единое целое и никогда не разделимся ни при каких обстоятельствах», – говорится в заявлении главы Международной исламской миссии.

Он призвал мусульман России проявить благоразумие и ответственность, беречь своих близких и не поддаваться на провокации, а обо всех подобных случаях сообщать в уполномоченные органы.