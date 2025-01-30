Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Российских мусульман призвали противостоять международному исламскому терроризму
Международная Исламская Миссия призвала российских мусульман противостоять международному исламскому терроризму
С приходом на Ближнем Востоке радикальных группировок к власти возрастает угроза террористической опасности, возможны попытки создать нестабильность в российском обществе, говорится в заявлении председателя Централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия» Шафига Пшихачева.
«Террористы, как и раньше, пытаются вовлечь мусульман в свою человеконенавистническую идеологию, прикрываясь теми великими духовно-нравственными ценностями, которые имеет наша религия Ислам. Они извращают наши светлые ценности и используют в целях стравливания граждан России по религиозному и этническому признаку», – говорится в обращении главы миссии, опубликованном на сайте организации.
Пшихачев подчеркивает, что мусульмане России, как и представители других традиционных религий страны, несут ответственность за стабильность государства. Он напомнил, что история показала: в трудные времена граждане России, независимо от национальности и вероисповедания, всегда объединялись, чтобы защитить свои ценности и Родину.
«Сегодня это тоже происходит – так было, так есть и так будет. Все наши недруги должны знать: народ России – единое целое, как бы сегодня экстремисты и другие враги не пытались оказать на нас влияние, давление через провокации, различные спекуляции. Наша задача помнить и показывать всем остальным: мы единое целое и никогда не разделимся ни при каких обстоятельствах», – говорится в заявлении главы Международной исламской миссии.
Он призвал мусульман России проявить благоразумие и ответственность, беречь своих близких и не поддаваться на провокации, а обо всех подобных случаях сообщать в уполномоченные органы.