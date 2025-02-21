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Автоэксперт составил портрет покупателя нового российского автомобиля Tenet
Автоэксперт Мосеев: Tenet и Cherry – это один и тот же автомобиль
Потенциальные покупатели нового отечественного автомобиля Tenet – семейные мужчины и женщины в возрасте до 45 лет, имеющие необходимость выезжать за город, но не на бездорожье, сказал газете ВЗГЛЯД основатель проекта «Автомаркетолог», экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев, комментируя опубликованные в Сети фотографии данной машины.
В Калужской области готовится запуск производства автомобиля под новым российским брендом Tenet. Губернатор Владислав Шапша опубликовал в Сети первые фотографии машины.
«Это не новый автомобиль, а все тот же китайский Cherry. Здесь мы наблюдаем аналогичную историю той, что была с Geely и Belgee. По сути, просто был создан суббренд для России, чтобы у компании Cherry не возникали проблемы на каких-то других рынках», – говорит Мосеев.
В данном случае группа компаний «АГР» создала бренд Tenet и заключила договор с китайской компанией, которая не аффилирована с Cherry. Однако, в реальности с калужского конвейера сойдут китайские автомобили Cherry под отечественной маркой.
«Глобально не изменится ничего. Сегмент покупателей кроссоверов Tenet останется таким же, как и у Cherry, потому что все понимают, что это один и тот же автомобиль. Если составить портрет покупателя такой машины, то это чаще мужчина, хотя в последние годы также этот автомобиль активно приобретают и женщины, в возрасте от 27 до 45 лет, скорее всего семейные. Это люди, которые хотят иметь возможность поехать на дачу, за город, куда-то в лес, но не на бездорожье», – заключил Мосеев.
Ранее сообщалось, что новая отечественная автомобильная марка Tenet, которая принадлежит группе компаний «АГР», представит свои первые кроссоверы, созданные на базе автомобилей Chery Tiggo.