За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
В России появился новый автомобильный бренд
В России презентовали автомобильный бренд Tenet
Группа компаний «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet, однако подробности о марке и моделях пока не раскрываются.
В официальном сообщении компании говорится: «Группа компаний «АГР» представляет новый автомобильный бренд Tenet. Следите за новостями». Однако никаких конкретных деталей о марке и моделях пока не предоставлено, передает Газета.Ru.
На изображении из пресс-релиза показано, что новый бренд будет представлен кроссовером с большой радиаторной решеткой и узкими фарами. Тем не менее, автомобиль на изображении закрыт тканью, что не позволяет оценить его полностью.
Группа компаний «АГР» владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге и Санкт-Петербурге. Заводы в Калуге ранее принадлежали Volkswagwn, а в Санкт-Петербурге – Hyundai. Также в их распоряжении находится склад запасных частей и аксессуаров в Чехове.
В 2023 году ООО «Фольксваген Груп Рус» сменило свое название на ООО «АГР» после передачи активов новому собственнику – ООО «Арт-Финанс». В январе 2024 года ООО «Арт-Финанс», являющаяся материнской компанией ООО «АГР», получила 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», пишут «Известия».
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