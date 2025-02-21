Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Путин: Россия выделит 170 млрд рублей на нацпроект в области новых материалов и химии
В 2025-2030 годах на реализацию национального проекта по новым материалам и химии государство выделит почти 170 млрд рублей, а инвестиции компаний могут достигнуть одного триллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
«Я с собственниками, с руководителями компаний встречаюсь иногда – у них очень амбициозные, хорошие планы, и мне нравится такой настрой. Глаза горят у людей, будем поддерживать», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Ранее Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, подчеркнул важность увеличения финансирования науки.